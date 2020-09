Clint Eastwood protagonista stasera su Iris con una programmazione dedicata

Stasera su Iris la programmazione di prima e seconda serata è dedicata a Clint Eastwood, che sbarca sul canale tematico Mediaset con il western Il cavaliere pallido e con il biopic Jersey Boys.

Il cavaliere pallido, in onda alle ore 21:00

Western diretto, prodotto e interpretato nel 1985 da Clint Eastwood, Il cavaliere pallido racconta del ricco Roy Lahood che cerca di liberarsi di un gruppo di cercatori d'oro convincendoli a vendere i diritti di sfruttamento delle terre, ma quando sembra esserci riuscito, compare un misterioso Predicatore...

Si stima che Il cavaliere pallido sia stato il western con il maggiore incasso di tutti gli anni '80.

Jersey Boys, in onda alle 23:26

Il film, diretto da Eastwood nel 2014, è la versione cinematografica dell'omonimo celebre musical di Broadway che narra la storia di quattro giovanotti che provengono dalla parte sbagliata del New Jersey e si uniranno per formare il gruppo rock icona degli anni '60, The Four Seasons. La storia dei processi e dei trionfi della band è accompagnata da canzoni che hanno influenzato una generazione, tra le quali "Sherry", "Big Girls Don't Cry", "Walk Like a Man", "Dawn", "Rag Doll", "Bye Bye Baby", "Who Loves You".