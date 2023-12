Clint Eastwood: J.K. Simmons nel cast di Juror #2

Secondo quanto riportato da Deadline, J.K. Simmons è entrato a far parte del cast di Juror #2, il prossimo thriller diretto da Clint Eastwood. L'attore, noto per aver interpretato J. Jonah Jameson nella trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi, interpreterà la parte di un giurato. Il cast comprende anche Nicholas Hoult, Toni Collette, Gabriel Basso, Zoey Deutch, Kiefer Sutherland, Leslie Bibb e Chris Messina.

Con una sceneggiatura scritta da Jonathan Abrams, Juror #2 era stato già annunciato ufficialmente nell'aprile 2023 dalla Warner Bros.

Scommessa con la morte: Jim Carrey conquistò Clint Eastwood al provino, ecco come

Di cosa parla Juror #2?

Nella sinossi ufficiale si legge: "Il padre di famiglia Justin Kemp, mentre presta servizio come giurato in un processo per omicidio di alto profilo, si ritrova alle prese con un serio dilemma morale che potrebbe modificare il verdetto della giuria e potenzialmente condannare, o liberare, il ragazzo sbagliato".

La produzione del film è iniziata nel giugno 2023, ma ha subito il ritardo di un mese a causa dello sciopero della SAG-AFTRA. Le riprese sono poi iniziate ad Atlanta, in Georgia.