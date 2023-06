Clint Eastwood: le foto dal set confermano che ha iniziato le riprese del film Juror #2

Le riprese del film Juror #2, diretto dal regista Clint Eastwood, sono iniziate in Georgia, come rivelano le prime foto dal set.

Il filmmaker sembra abbia intenzione di concludere la sua carriera dietro la macchina da presa proprio con il nuovo progetto.

I primi scatti dal set

Clint Eastwood, che ha 93 anni, è stato fotografato sul set di Juror #2 a Savannah, in Georgia. Negli scatti apparsi online si può vedere anche Nicholas Hoult, protagonista del progetto.

I dettagli del film

Il film porterà sul grande schermo la storia di Justin Kemp che, mentre è coinvolto come giurato in un processo per un caso di omicidio, si ritrova alle prese con un serio dilemma morale che potrebbe modificare il verdetto della giuria e potenzialmente condannare, o liberare, il ragazzo sbagliato. I protagonisti saranno Nicholas Hoult, Leslie Bibb, Toni Collette, Gabriel Basso, Zoey Deutch e Kiefer Sutherland.