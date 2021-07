Clickbait: il folle teaser della serie thriller svela la data di uscita su Netflix

Il perturbante teaser trailer della serie thriller Clickbait ha svelato la data di uscita dello show dedicato alla degenerazione dei social media: la serie approderà su Netflix il 25 agosto.

Tra i protagonisti di Clickbait troviamo Adrian Grenier, volto noto per la partecipazione a Entourage dove interpretava la star della versione fictional di Aquaman.

In 8 episodi, la serie esplora come i nostri impulsi più pericolosi e incontrollati sono alimentati dai meccanismi perversi dei social media. Adrian Grenier interpreta un padre, marito e fratello perfettamente normale che scompare improvvisamente un giorno e poi si presenta in un video su Internet in cui apparentemente confessa di aver abusato di alcune donne e mostra un cartello su cui scrive che svelerà tutto se 5 milioni di persone guarderanno il video.

Zoe Kazan e Betty Gabriel interpretano, rispettivamente, la sorella e la moglie del giovane uomo e sono impegnate a capire cosa sta realmente succedendo e se le accuse nel video sono vere o meno. Clickbait è una serie limitata di otto episodi creata da Tony Ayres, regista e produttore di The Slap, e Christian White. Alla regia troviamo Brad Anderson.