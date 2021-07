Clerks III: Kevin Smith annuncia l'inizio delle riprese ironizzando sulle critiche a Masters of the Universe

Kevin Smith ha annunciato l'inizio delle riprese di Clerks III con un tweet in cui ironizza sulle critiche negative a Masters of the Universe: Revelation.

La riprese di Clerks III sono iniziate e Kevin Smith, annunciando che il lavoro sul set ha preso il via ha inoltre anticipato a sorpresa una morte tra i personaggi.

Il regista, con il suo tweet, ha affrontato inoltre in modo ironico i commenti negativi riservati al debutto di Masters of the Universe: Revelation, la serie animata prodotta per Netflix.

Kevin Smith ha scritto online: "Oggi compio 51 anni, mentre iniziamo a girare Clerks III. Ma a mezzogiorno, il cast leggerà per la prima volta a voce alta lo script! Aspettate fino a quando Brian O'Halloran scoprirà che uccidiamo il suo personaggio nel primo attto! Il mio istinto per lo storytelling mi fa pensare che gli spettatori ameranno universalmente quell'elemento...".

Kevin Smith firmerà la sceneggiatura e la regia di Clerks III e nel cast ci saranno nuovamente Jeff Anderson nella parte di Randal, Brian O'Halloran che sarà Dante, Jay Mewes nel ruolo di Jay, Smith che sarà Silent Bob, Rosario Dawson interpreterà Becky.

Nel film, dopo aver superato un attacco cardiaco, Randal coinvolge Dante, Elias, Jay e Silent Bob nel tentativo di realizzare un film dedicato alla sua vita nel negozio che ha dato il via a tutto.