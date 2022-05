Clerks III, Kevin Smith anticipa l'arrivo del trailer: "Lo adoro!"

Kevin Smith non vede l'ora di mostrarci il primo trailer di Clerks III, che a quanto pare è davvero spaziale! Ma quando arriverà?

Kevin Smith sta per tornare con Clerks III, terzo capitolo della sua peculiare saga cinematografica. Ma prima... Il trailer! Che tuttavia non vedremo ancora per un po', seppure sembra davvero bellissimo, a giudicare da quanto affermato dal regista.

Su Twitter, infatti, Smith ha anticipato una possibile distribuzione del primo trailer di Clerks III, che ha avuto modo di visionare in questi giorni.

"Gli amici di @Lionsgate mi hanno mostrato una prima versione del trailer di Clerks III e lo adoro! Il montaggio dei trailer è una forma d'arte e di raccontare a sé, e gli artisti che hanno lavorato a ciò che ho visto hanno tutto il mio rispetto e la mia meraviglia! Spero di poter condividere tutto con voi durante il panel alla Hall H del Comic-Con" ha scritto in un suo tweet recente.

Il regista, sceneggiatore, produttore e star del film tornerà a realizzare un nuovo capitolo del franchise a 16 anni di distanza da Clerks II, e a 28 dal primo film, Clerks - Commessi.

Nella pellicola vedremo, oltre a Smith, anche Rosario Dawson, Jason Mewes, Brian O'Halloran, Jeff Anderson, Marilyn Ghigliotti, Austin Zajur e Trevor Fehrman.