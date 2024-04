Kevin Smith sta cercando di salvare il cinema della sua città: 'Lo considero come la nostra chiesa'

Kevin Smith sta cercando di salvare il cinema della città della sua città natale, Atlantic Highlands, New Jersey, che ha riaperto i battenti con il nome di SModcastle Cinemas.

Il regista, intervistato da Variety, ha spiegato che sta faticando molto a mantenere a galla i profitti della sala storica, inaugurata ben 103 anni fa, sostenendo che la "distribuzione nelle sale è finita nel wc".

I tentativi di salvare il cinema storico

Il regista Kevin Smith sul set del film Zack and Miri

Per cercare di far ottenere qualche profitto alla sala, Kevin Smith sta cercando di trovare un equilibrio tra i titoli che alimentano la cultura pop contemporanea con classici cult, film in grado di attirare tutta la famiglia nelle sale, vendite di merchandise e popcorn. Il filmmaker ha spiegato che i membri della comunità possono portare i propri figli al cinema: "Barbie e Super Mario Bros sono stati assolutamente degli enormi successi per noi".

Le sale sono state inoltre usate per girare alcune scene del nuovo film di Smith, The 4:30 Movie, e Kevin sta proponendo un reality show ambientato in quegli spazi: "Racconta una storia piuttosto umana su persone che faticano a mantenere aperta l'attività". Nello show che spera venga realizzato, inoltre, appariranno alcuni degli ospiti speciali che frequentano SModcastle, come i fratelli Russo, George R.R. Martin, Jason Lee, Joey Lauren Adams e Justin Long.

Smith ha sottolineato che il cinema ottiene il maggior numero di spettatori quando sono in programma grandi classici come Lo squalo, Il grande Lebowski e King Kong, sfruttando inoltre la presenza di ospiti speciali. SModcastle, inoltre, ha ospitato varie première di film horror e indipendenti ed eventi come la maratona di Clerks o una serata totalmente dedicata alle opere realizzate da Kevin, che ha proposto otto film al prezzo di 69 dollari.

Kevin Smith è però determinato a mantenere aperta la sala: "Ci sono davvero pochi luoghi dove andavo con mio padre. Questa è la nostra chiesa, questa è la nostra cattedrale. Non c'è un momento in cui mi allontano da questo edificio e qualcuno in città non mi ferma e mi ringrazia per aver salvato la sala".