Cleopatra, Wonder Woman, Monster: cosa hanno in comune i suoi film secondo Patty Jenkins?

La regista di Cleopatra Patty Jenkins si sofferma a riflettere su una caratteristica comune di alcune sue opere come Monster, Wonder Woman, e il suo prossimo progetto sulla sovrana egizia.

La regista del momento è senz'altro Patty Jenkins, grazie al successo del primo film di Wonder Woman, e il recente approdo sugli schermi del sequel, Wonder Woman 1984, che le hanno permesso anche di mettere la firma su futuri progetti come Star Wars: Rogue Squadron e la pellicola dedicata a Cleopatra, che vedrà nuovamente protagonista Gal Gadot.

Ma qual è il filo conduttore tra molti dei suoi lavori finora, inclusa la sua opera prima, Monster, del 2003? "Credo di avere sviluppato un abitudine nel trattare personaggi complicati" ha affermato la Jenkins ai microfoni di Collider, riflettendo sulla sua carriera e i soggetti trattati "In Monster, del quale potete dirlo già dalla storia, e poi, e poi, e poi. Ma la verità è che quando adottate il punto di vista di quella persona, la storia diventa interessante in modo diverso. E spero sia ciò che ho fatto anche con Wonder Woman".

Continua poi, approfondendo la riflessione, e virando su uno dei suoi prossimi lavori "Quindi applicando lo stesso approccio a una delle più celebri donne della storia, Cleopatra, la verità è che le uniche cose che conosciamo di lei sono quelle che ci hanno raccontato i romani che l'hanno uccisa e che la odiavano. E quando inizieremo a guardare a ciò che esiste altrove su Cleopatra, vedrete che in realtà si trattava di un leader davvero incredibile e in gamba. Uno dei più grandi d'Egitto".

"Quindi una volta che andremo più a fondo e nel dettaglio, troveremo una storia piuttosto incredibile, che è la stessa che conoscevamo, ma che arriverà in maniera completamente diversa cambiandone giusto un po' la prospettiva" spiega, e conclude "Credo sua una storia che merita di essere raccontata splendidamente, e Gal la sta cercando di portare sullo schermo da diverso tempo. Quando me l'ha mostrata, ero così entusiasta sulle possibilità che avevamo davanti. E per me lei sarà una Cleopatra fantastica".

Finora, il progetto su Cleopatra era stato al centro delle polemiche del web, che però focalizzavano maggiormente l'attenzione sull'interprete della protagonista e la sua nazionalità, che su come sarà portata in scena la storia, scritta dalla sceneggiatrice di Shutter Island e Alexander, Laeta Kalogridis.

Dovremo dunque attendere di scoprire qualcosa in più sulla trama, e ancor meglio, vedere la pellicola sullo schermo, per poter comprendere al meglio le parola della regista.