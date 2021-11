Cleopatra: Gal Gadot conferma che il film di Patty Jenkins è ancora in produzione

Gal Gadot ha recentemente confermato che Cleopatra, il film di Patty Jenkins, sarà sicuramente realizzato, sebbene sia ancora in fase di pre-produzione.

Gal Gadot e la regista Patty Jenkins hanno collaborato durante le riprese di entrambi i film di Wonder Woman e, a quanto pare, il loro sodalizio artistico è destinato a continuare: l'attrice ha ufficialmente confermato che Cleopatra, il nuovo film che sarà diretto dalla Jenkins e interpretato dalla Gadot, sarà sicuramente realizzato.

Secondo Gal il progetto sta rispettando i tempi di lavorazione che erano stati inizialmente previsti: è ancora in fase di pre-produzione ma la sceneggiatura è già stata completata. Di recente abbiamo appreso che il film di "Star Wars" della regista è stato posticipato e questo spiega il nervosismo dei fan nei confronti dei suoi altri progetti.

Nonostante questo, Cleopatra sta andando avanti come previsto: a confermarlo è stata l'attrice israeliana stessa che, durante il tour promozionale Red Notice, ha parlato con Steven Weintraub di Collider confermando che: "Cleopatra sarà realizzato. Abbiamo una sceneggiatura fantastica e non vedo l'ora di portare la sua storia sul grande schermo".

Il tema di Cleopatra è da sempre radicato nella storia del cinema, come qualsiasi altro poema epico: il film originale del 1963, interpretato da Elizabeth Taylor, arrivò molto vicino a spazzare via un intero studio cinematografico grazie ad una serie di controversie, scontri e un budget incredibilmente enorme: 44 milioni di dollari, ovvero oltre 340 milioni in dollari di oggi.