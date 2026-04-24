Clayface, James Gunn svela la sorprendente timeline del film nel DCU

Dopo la diffusione del primo trailer del film, che ha toni decisamente più horror rispetto al resto del DC Universe, il regista e produttore è intervenuto per spiegare la collocazione temporale del film

Clayface sarà il terzo film del DC Universe ad approdare nelle sale cinematografiche dopo Superman lo scorso luglio e Supergirl il prossimo giugno. Tuttavia, la sua collocazione temporale sorprenderà molti fan.

Con la diffusione del primo trailer, il film con protagonista Tom Rhys Harries si è mostrato per la prima volta, svelando le sue atmosfere da body horror, che lo distingue nettamente da quelle più leggere e fantastiche dei film della Superman Saga.

Clayface, Tom Rhys Harries al panel di HBO Max

James Gunn svela l'insolita timeline di Clayface

Un fan ha posto al produttore la questione su Threads, chiedendo appunto se Clayface sia ambientato prima o dopo gli eventi di Superman. Gunn ha risposto in maniera inequivocabile: "Prima. È il primo film del DCU che non segue l'ordine cronologico".

In precedenza, Gunn aveva illustrato la nuova linea temporale del DC Universe, spiegando che, a parte i flashback, praticamente tutti i progetti da quel momento in poi sarebbero stati in ordine cronologico. Ma questo film non faceva parte del piano originale ed è stato realizzato sulla base di una proposta del maestro dell'horror Mike Flanagan. Ecco perché si colloca in un punto diverso della linea temporale.

James Gunn, capo dei DC Studios

Il film presenterà la nuova Gotham City del DCU

La risposta di James Gunn ha fornito qualche altro indizio, ma ha sollevato anche una serie di altre domande. Una cosa che sappiamo per certo è che Clayface ci offrirà un primo assaggio della Gotham City di Batman nel DC Universe.

L'interprete del nuovo Batman targato DCU deve ancora essere scelto e l'attore dovrebbe debuttare in The Brave and the Bold, progetto che è ancora in fase di sviluppo. Ma la trasformazione di Matt Hagen avviene prima che Batman arrivi a Gotham City? È all'inizio della carriera di Batman? Succede prima che Superman si riveli al mondo?

La stragrande maggioranza del trailer di Clayface non presenta elementi sufficientemente distintivi da consentirne l'inquadramento temporale. Non si vedono smartphone né altre tecnologie che possano darci un'idea di quando sia ambientato. Potrebbe trattarsi di decenni fa. Oppure di pochi anni fa. Al momento è difficile dirlo.

Cosa rivela il trailer di Clayface

Il filmato si apre con Matt Hagen seduto in un letto d'ospedale con il volto fasciato e insanguinato. Viene aggredito da un assalitore armato di coltello e gli vengono iniettate delle misteriose sostanze chimiche che gli conferiscono i suoi poteri. Il volto di Matt cambia ripetutamente, mostrandolo a tratti senza occhi né bocca, e negli ultimi istanti lo vediamo seduto in una vasca da bagno mentre si pulisce completamente il viso. C'è anche un'inquadratura sfocata di lui con un enorme pugno a forma di mazza, proprio come quello che il personaggio usa per colpire Batman nei fumetti DC.