Clayface: una 'mostruosa trasformazione' al centro del trailer dell'horror DC

Dopo l'anteprima al CinemaCon di Las Vegas, i DC Studios svelano il primo trailer di Clayface, asso nella manica dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran in uscita il 23 ottobre.

Il body horror diretto da James Watkins, da una sceneggiatura di Hossein Amini e Mike Flanagan, affonda le radici nei fumetti DC, ma è un oggetto avulso che dimostra la voglia di diversificazione dello studio e l'intenzione di avventurarsi in territori inesplorati. Al centro della storia la trasformazione dell'attore Matt Hagen che, rimasto sfigurato, si trasforma in un mostro di fango mutaforma.

Cosa rivela il trailer di Clayface

Il trailer si apre con Matt Hagen seduto in un letto d'ospedale con il volto fasciato e insanguinato. Viene aggredito da un assalitore armato di coltello e gli vengono iniettate delle misteriose sostanze chimiche che gli conferiscono i suoi poteri. Il volto di Matt cambia ripetutamente, mostrandolo a tratti senza occhi né bocca, e negli ultimi istanti lo vediamo seduto in una vasca da bagno mentre si pulisce completamente il viso. C'è anche un'inquadratura sfocata di lui con un enorme pugno a forma di mazza, proprio come quello che usa per colpire Batman nei fumetti DC.

Nel cast di Clayface, oltre al protagonista Tom Rhys Harries, troviamo Max Minghella nei panni di John, detective di Gotham City che inizia a sospettare della relazione della fidanzata Caitlin Bates (Naomi Ackie) con Matt Hagen. Caitlin è alla guida di un'azienda biotecnologica che si occupa di Matt dopo che il suo volto è stato sfigurato da un mafioso. Con loro anche Eddie Marsan e Ruby Sear.

Chi è Clayface e cosa sappiamo del film in arrivo

Preannunciato come un body horror, il film racconterà una versione alternativa del personaggio dei fumetti mutaforma noto come villain che si scontra con Batman. Introdotto in Detective Comics #40 nel giugno 1940, il personaggio di Clayface inizialmente era un attore di successo che, dopo essere passato al crimine, aveva assunto l'identità di un personaggio che aveva interpretato in un film horror. Il suo corpo, apparentemente fatto di argilla, gli consente di mutare forma. Nel corso degli anni, Clayface è apparso in numerosi film, serie TV, videogiochi e altre opere mediatiche.

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"Clayface è una storia horror hollywoodiana che utilizza la più popolare incarnazione del cattivo: un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per rimanere rilevante, solo per scoprire di poter rimodellare il proprio viso e la propria forma, diventando un pezzo di argilla ambulante" ha rivelato Peter Safran.