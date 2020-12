Claudio Amendola, lo sfogo sul Natale, il cenone e il Covid: "Basta, chi se ne frega"

Claudio Amendola si è sfogato in TV mentre si discuteva del nuovo DPCM e ha inveito contro chi continua a lamentarsi per il cenone di Natale e Capodanno, difendendo la virologa Ilaria Capua.

Claudio Amendola si è sfogato in TV, durante la trasmissione L'aria di domenica, contro chi si sta lamentando per le restrizioni del nuovo DPCM e del cenone di Natale che per tanti italiani inevitabilmente salterà, e si è detto meravigliato che molti ne stiano facendo un dramma. Nella stessa occasione l'attore ha preso le difese della virologa Ilaria Capua.

Sabato, su La 7, è andato in onda L'aria di domenica e tra gli ospiti di Myrta Merlino c'erano Ilaria Capua e Claudio Amendola. La virologa ha avuto una discussione con la conduttrice che le chiedeva del tampone rapido prima di Natale per poter partecipare ai cenoni in famiglia e con amici: la Capua spazientita l'ha interrotta dicendo: "Non bisogna muoversi, io non vado da nessuna parte. Più persone si muovono, più il virus circola". (Potete vedere il video del dibattito a questo link)

A Myrta Merlino non è andata meglio quando è intervenuto Claudio Amendola che si è detto infuriato perché persone come Ilaria Capua debbano perdere il loro tempo prezioso per spiegare concetti così semplici. "Mi deprime vedere personalità come Ilaria Capua dover spiegare una cosa talmente ovvia", ha esordito Amendola. L'attore ha proseguito il suo sfogo: "Io non ne posso più del cenone di Natale. Ma chi se ne frega. È per una volta sola. State a casa. Quanti siete? Abitate in quattro? Fate un Natale in quattro. Ma che è sta roba? Basta. Cospargersi il capo di cenere perché quest'anno non mangeremo i tortellini in brodo tutti insieme e sti cavoli. Mi sembra veramente stupido, anche continuare a parlarne tra di noi. Mi sembra stupido".

La critica non è sfuggita alla conduttrice, Myrta Merlino, che infatti lo ha interrotto chiedendogli: "Mi stai riprendendo? Mi stai rimproverando?". Claudio ha precisato che il suo sfogo è diretto a tutti gli italiani che si stanno preoccupando di non poter partecipare alla Messa di mezzanotte e ha continuato invitando tutti a ricordare che il Covid-19 esiste e sta uccidendo centinaia di persone al giorno: "Basta ragazzi, rimprovero l'Italia intera. Non si parla d'altro. Non ne posso più del Covid-19. Sappiamo tutto del Covid-19. Ha ragione la dottoressa. State a casa, non uscite, il signore Iddio vi accoglierà anche se pregate dallo sgabuzzino di casa".