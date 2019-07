Claudia Cardinale: "Ho respinto Marlon Brando, ma poi me ne sono pentita!"

Claudia Cardinale, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha svelato di aver respinto Marlon Brando durante gli anni che aveva trascorso a Hollywood.

La star del cinema italiano ha infatti avuto modo di parlare del rapporto che la lega ad alcui dei suoi colleghi, in alcuni casi diventati amici nel corso degli anni. Parlando di Marlon Brando, Claudia Cardinale ha dichiarato: "Mi corteggiava, una sera bussò alla mia porta: 'Io sono ariete come te, facciamo l'amore?'. Lo buttai fuori. Poi mi dissi che ero stata veramente scema: ma perché l'avevo cacciato?".

Un altro attore che avrebbe potuto conquistare il suo cuore è stato Marcello Mastroianni: "Una volta c'invitano a una trasmissione tv. Io arrivo e lui è con Catherine Deneuve. Si alza e mi dice: guarda che io ero innamorato di te, ma tu non ci hai mai creduto... Da quel giorno, la Deneuve mi odia. La incontro qui a Parigi e ancora non mi saluta. Ma io non ho mai avuto una storia. Nel nostro primo film, Il bell'Antoniodi Bolognini, lui mi baciava, mi baciava. Ma che ne sapevo che fosse innamorato? Io nella vita ho amato un solo uomo: Pasquale".

Cannes 2017: Claudia Cardinale sul red carpet per il settantesimo anno della manifestazione

Con Alain Delon, invece, c'è ancora un rapporto di amicizia: "Quando ha avuto il premio a Cannes, era in Svizzera e m'ha chiamato: voglio che tu venga con me". L'attrice italiana ha invece perso un po' i contatti con Brigitte Bardot a causa del suo legame sentimentale con un simpatizzante di Le Pen: "Non posso più: al telefono risponde sempre lui!".

Per quanto riguarda il mondo di Hollywood Claudia ha vissuto una grande amicizia con Rock Hudson: "Allora c'era l'odio contro i gay, io fingevo d'essere la sua fidanzata: prese l'Aids da un inglese, mi chiamò, mi volle vicino prima di morire".

La star italiana ha poi parlato di Rita Hayworth, che la fece piangere perché andò a parlarle nella sua roulotte spiegandole che da giovane era stata bella come lei e non accettava di invecchiare. Di John Wayne, invece, apprezzava il grande cuore: "Sul set usava una sedia enorme, col nome, mentre io ero una ragazzina e avevo un anonimo seggiolino. Allora me ne regalò una uguale, con la scritta "Claudia Cardinale". Ce l'ho ancora".