Claudia Cardinale: chi sono Patrick e Claudia, i figli nati dalla sofferenza e dall'amore

La diva ha avuto due figli da due uomini diversi: Patrick, nato da una violenza, e Claudia, frutto dell'amore con il regista Pasquale Squitieri. Due vite che raccontano la sua forza.

Il cinema italiano e internazionale è in lutto. Ieri, 23 settembre 2025, si è spenta, a Nemours, nei pressi di Parigi, dove viveva da tempo, Claudia Cardinale. Aveva 87 anni. La vita della diva, sia sul grande schermo che nella sfera privata, è stata un intreccio di successi, scelte coraggiose e legami indissolubili. Proprio la sua vita personale, con le storie dei suoi due figli, Patrick e Claudia, è stata un'espressione della sua forza d'animo e del suo spirito libero.

Il primogenito: un figlio nato da un'indicibile violenza

Il primogenito di Claudia Cardinale, Patrick, nato nel 1960, è il frutto di un episodio traumatico, uno stupro, subito dall'attrice quando era molto giovane. In un'intervista al Corriere della Sera, la Cardinale ha raccontato: "Un uomo che non conoscevo, molto più grande di me, mi costrinse a salire in auto e mi violentò."

La fuga a Londra con Franco Cristaldi

Nonostante la situazione drammatica, l'attrice decise di portare avanti la gravidanza aiutata dalla famiglia e dal produttore Franco Cristaldi: "È stato terribile, ma la cosa più bella è che da quella violenza nacque il mio meraviglioso Patrick. Io infatti, nonostante fosse una situazione molto complicata per una ragazza madre, decisi di non abortire." Cristaldi la portò a Londra dove la fece partorire in una clinica: "Per questo mio figlio si chiama Patrick: ha preso il nome della chiesa dov'è stato battezzato".

Claudia Cardinale con il figlio Patrick

Un segreto di famiglia durato anni

Per proteggere il figlio e sé stessa dallo scandalo, in un'epoca in cui un evento del genere era un tabù, Claudia Cardinale decise di presentarlo come un fratello minore. Solo anni dopo, con coraggio, rivelò la verità, anche se con un certo rammarico: "Avrei voluto dirglielo prima," ammise, riconoscendo il peso di quella bugia. Patrick è stato poi adottato da Franco Cristaldi, produttore cinematografico e compagno di vita dell'attrice per molti anni.

La figlia nata dall'amore travolgente con Pasquale Squitieri

La seconda figlia di Claudia Cardinale, Claudia Squitieri, è nata nel 1979 dalla lunga e intensa relazione con il regista Pasquale Squitieri. La loro storia d'amore, come ha raccontato la stessa figlia, è stata un "amore molto importante". Claudia Squitieri ha infatti dichiarato di essere: "una figlia di un amore molto importante, quello con mio padre, che per lei è ancora l'uomo della sua vita".

Il legame tra madre e figlia: la testimonianza di Claudia Squitieri

In un'intervista a Per niente Candida del Corriere della Sera, la giovane ha descritto sua madre come una donna che le ha dato "molta indipendenza, molta fiducia". Claudia Squitieri ha raccontato come la madre, per amore di suo padre, abbia fatto una scelta radicale, lasciando tutto in Italia per raggiungerlo in America, un gesto che dimostra la sua "indomabilità".

Claudia Squitieri con il papà Pasquale e la madre Claudia Cardinale

La stessa Claudia Cardinale ha rivelato in un'altra intervista un aneddoto legato al nome della figlia: Pasquale Squitieri avrebbe voluto sposarla, ma lei, desiderosa di rimanere una donna indipendente, non volle. "Lo scelse Pasquale Squitieri perché mi voleva sposare," ha raccontato la Cardinale, "Così nostra figlia porta il nome che avrei avuto se avessi detto sì. Volevo essere una donna indipendente, ma avrei dovuto accettare."

Claudia Cardinale è morta in Francia: "Lì dove ha ricreato la sua grande casa italiana"

Claudia Squitieri ha studiato storia dell'arte, è stata produttrice teatrale al fianco di suo padre Pasquale. Ha curato personalmente "Claudia Cardinale. L'indomabile - The Indomitable" il libro illustrato, scritto in italiano ed inglese, dedicato alla diva del cinema italiano. L'attrice disse che "indomabile" è l'aggettivo che la descriveva meglio.