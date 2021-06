Clarkson's Farm, su Prime Video in streaming da oggi

Clarkson's Farm, la nuova docu serie del presentatore Jeremy Clarkson, sbarca da oggi su Amazon Prime Video in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Aiutato solo dalla sua banda di colleghi agricoli, Jeremy Clarkson, giornalista e presentatore, scopre presto che il fattore moderno deve essere protettore della natura, scienziato, pastore, negoziante, ostetrico, ingegnere, contabile e autista di trattori, e spesso tutto allo stesso tempo. Stavolta, quindi, niente macchine da urlo per Clarkson, noto presentatore di show di successo come Top Gear e The Grand Tour. Amazon ha presentato la serie con una sinossi ufficiale: "Jeremy Clarkson è un giornalista, un presentatore, un uomo che viaggia in tutto il mondo facendo testacoda mentre urla su potenti macchine da corsa.

Locandina di Clarkson's Farm

"Non è un agricoltore, il che è un peccato, visto che ha comprato una fattoria di mille acri nella campagna inglese e ha deciso di gestirla lui stesso, nonostante non ci capisca assolutamente nulla di agricoltura. La serie segue un intenso, faticosissimo e spesso esilarante anno nella vita del più improbabile contadino della Gran Bretagna e della sua squadra di lavoro. Mentre affrontano il peggior clima degli ultimi decenni, animali testardi, raccolti deludenti e una inaspettata pandemia."

