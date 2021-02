Clarice: nel trailer del Super Bowl "gli agnelli stavano urlando"

Il silenzio (degli innocenti) è rotto nel trailer del Super Bowl di Clarice, serie sequel de Il silenzio degli innocenti, classico thriller diretto da Jonathan Demme e interpretato da Jodie Foster ed Anthony Hopkins. La serie, che vede Rebecca Breeds nei panni di Clarice Starling, è in uscita l'11 febbraio su CBS e CBS All Access.

Il trailer del Super Bowl, intitolato "Trying to Save the Lamb", ci ricorda l'esperienza raccontata da Clarice Starling al Dottor Lecter quando, da piccola, viveva in una fattoria e sentiva gli agnelli urlare prima della macellazione. Lei non è riuscita a salvarli, ma non ha mai spesso di provare...

Oltre a Rebecca Breeds, che interpreta Clarice Starling, fanno parte del cast Michael Cudlitz, Lucca de Oliveira, Kal Penn, Nick Sandow, Devyn Tyler e Marnee Carpenter che interpreta il personaggio de Il silenzio degli innocenti Catherine Martin.

Clarice è ambientata nel 1993, un anno dopo gli eventi raccontati nel cult-movie di Jonathan Demme. Clarice Starling torna a occuparsi di serial killer e predatori sessuali mentre si trova a esplorare il mondo politico di Washington, D.C. Brillsnte e vulnerabile, Clarice si è laureata alla UVA with in Psicologia e Criminologia. Il suo coraggio la guida nella caccia agli assassini e ai criminali, anche se dovrà fare i conti con un'infanzia difficile e con segreti di famiglia da cui cerca di fuggire.