Clarice: la serie tv di CBS sarà ambientata dopo Il Silenzio degli Innocenti

La serie tv Clarice è stata ordinata ufficialmente da CBS e sarà ambientata nel 1993, andando a costituire quindi un sequel per Il Silenzio degli Innocenti. La protagonista sarà Clarice Starling, l'agente FBI che trattò con il celebre Hannibal Lecter del film di Jonathan Demme, e stando a quanto riportato da Collider lo show avrà inizio proprio a sei mesi dalla conclusione della pellicola.

Primo piano di Jodie Foster in una scena de IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI

Clarice sarà il secondo caso di adattamento seriale della storia, dato che già Bryan Fuller ha avuto modo di approfondire grazie a Hannibal, dove il personaggio di Starling non era mai comparso per problemi di diritti. Nonostante si tratti della stessa saga letteraria, il copyright per un determinato personaggio è infatti legato al libro dove questo viene introdotto, quindi niente Clarice per Fuller poiché la sua base cartacea era Red Dragon.

Il che pone diversi dubbi anche per Clarice. Essendo legato a Il silenzio degli innocenti, nella serie tv di CBS potremmo non vedere né Hannibal Lecter (comunque messo in fuga alla fine del film) né il mentore Jack Crawford, anch'esso introdotto in Red Dragon. Pare quindi che lo show sarà interamente incentrato sulla figura dell'Agente Starling, ancora alle prese con la sua infanzia problematica e con una carriera nelle forze dell'ordine, un mondo di uomini.

Il Silenzio degli Innocenti: Rebecca Breeds sarà la star di "Clarice"

Le potenzialità di Clarice sono comunque molte quindi il semaforo verde dato da CBS rimane una splendida notizia. La serie tv sequel di Il Silenzio degli Innocenti è co-creata da Alex Kurtzman e Jenny Lumet, mentre sappiamo già che il ruolo della protagonista è affidato a Rebecca Breeds. Nel cast ci saranno anche Kal Penn, Nick Sandow Devyn A. Tyler, ma non è ancora chiara la possibile data di uscita. Incrociamo le dita per marzo 2021.