Claire Foy protagonista della serie thriller Marlow

Dopo l'esperienza di The Crown, Claire Foy torna a guardare al piccolo schermo. L'attrice inglese si prepara a recitare nella serie thriller Marlow, prodotta dal servizio streaming BritBox.

Claire Foy in First Man

Come anticipa The The Hollywood Reporter, Marlow, serie crime thriller in otto episodi, si concentrerà su due famiglie che vivono sull'estuario del Tamigi e sono in lite da anni. Si dice che il personaggio della Foy cerchi "risposte e vendetta" mentre si scontra con l'anziano patriarca di una delle famiglie.

"Sono felice di far parte di questo avvincente thriller", ha dichiarato Claire Foy. "Le sceneggiature di Tony Grisoni e Simon Maxwell sono così evocative del luogo e sono dense di atmosfera, e le svolte e i misteri al centro di questo dramma sono assolutamente avvincenti"

I produttori esecutivi Grisoni e Maxwell hanno aggiunto: "Gli Edgelands dell'estuario del Tamigi offrono un mondo unico e straordinario di fango, mare e cielo infinito, di problemi politici e sogni infranti. La foce del Tamigi è allo stesso tempo una porta per il mondo e l'ultima frontiera selvaggia della esistenza insulare. Marlow è una saga personale, un'epopea poliziesca basata sui personaggi e sul luogo da cui proveniamo, che ci hanno reso chi siamo oggi e ciò che potremmo diventare".

Paul Bettany e Claire Foy nella miniserie A Very British Scandal