Città invisibile 2, su Netflix in streaming da oggi

Città Invisibile, la serie brasiliana di Carlos Saldanha, torna su Netflix con la seconda stagione disponibile in streaming a partire da oggi 22 marzo 2023.

I temi attorno a cui ruota Città invisibile, primo progetto live action di Carlos Saldanha (candidato a due Oscar e famoso per i franchise animati L'era glaciale e Rio), ricordano quelli di Equinox, l'esplorazione dei rapporti familiari e della diversità in particolare, anche se in questo caso lo scontro tra passato e presente, tra antico e moderno, ma soprattutto la tematica ecologista e la necessità di preservare la cultura popolare si fanno davvero preponderanti.

Città invisibile: Marco Pigossi in una scena della serie Netflix

Alla storia di un padre che indaga sulla misteriosa scomparsa della moglie mentre cerca di prendersi cura di sua figlia, si intrecciano quelle di antiche entità del folclore profondamente legate alle foreste e alla natura, connesse al passato violento di un paese complesso come il Brasile. Nella seconda stagione dopo essere tornato in vita nelle acque sacre vicino a Belém do Pará, Eric (Marco Pigossi) fa il possibile per trovare la figlia Luna (Manu Dieguez) e nel corso della ricerca potrebbe scoprire la vera natura della ragazza.