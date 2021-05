Citizen Penn: il documentario su Discovery+ in streaming da oggi

Sbarca oggi in esclusiva su Discovery Plus in contemporanea con gli USA Citizen Penn, il documentario che segue Sean Penn dal terremoto di Haiti 2010 fino al Covid-19.

Citizen Penn, l'attesissimo documentario firmato dal regista Don Hardy che ha seguito gli sforzi umanitari dell'attivista Sean Penn e di un team di volontari nella grande impresa di organizzare aiuti concreti agli haitiani a seguito del disastroso terremoto del 2010, approda da oggi in streaming su discovery + in contemporanea con gli States.

A firmare la colonna sonora originale è Linda Perry, insieme al brano originale 'Eden: To Find Love', scritto in collaborazione con Bono Vox ed eseguito dallo stesso frontman degli U2. Citizen Penn racconta il momento in cui Penn e il gruppo di volontari sono sbarcati ad Haiti, pochi giorni dopo il terremoto con l'intento di rimanerci il tempo necessario per distribuire viveri e medicinali. Un impegno che però è andato oltre quello della missione umanitaria tanto che negli anni è stata creata un'organizzazione non-profit chiamata CORE, che ha realizzato il più grande campo per gli sfollati di Haiti.

Locandina di Citizen Penn

Il documentario offre uno sguardo intimo, onesto e riflessivo sugli obiettivi e le sfide di chi ha deciso di fare qualcosa per aiutare le popolazioni in difficoltà. Al due volte premio Oscar Penn, il viaggio ad Haiti ha cambiato la vita "dal clima alla risoluzione dei conflitti, alla povertà e alla battaglia contro il covid-19, noi cittadini dobbiamo prestare servizio per aiutare gli altri. La missione può essere una strada accidentata, ma che tutti dobbiamo percorrere. Don Hardy, il regista ha viaggiato con CORE per oltre 10 anni e spero che la sua opera cinematografica trovi una qualche forma di ispirazione per chi la guarda".

Negli ultimi anni, CORE ha ampliato i suoi sforzi anche negli States e più recentemente sta organizzando siti di test Covid-19 gratuiti in tutto il paese e allo stesso tempo gestisce il più grande sito di vaccinazione degli USA al Dodgers Stadium di Los Angeles. Citizen Penn, che doveva precedentemente partecipare al Tribeca Film Festival, ha vinto l'Audience Choice Award all'Heartland Film Festival e ha partecipato all'AFI Fest, Raindance e il Vancouver International Film Festival.