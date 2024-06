Cirque du Soleil lancia il suo studio e O diventa un film, grazie alla collaborazione con Ridley Scott

Ridley Scott collaborerà con il team del Cirque du Soleil per sviluppare un film ispirato allo spettacolo O, attualmente in scena a Las Vegas.

L'universo di Cirque du Soleil si espanderà con progetti cinematografici e televisivi e Ridley Scott è attualmente al lavoro su un film ispirato a O, lo spettacolo legato all'acqua.

Scott Free Productions sta sviluppando il lungometraggio in collaborazione con il nuovo studio che sarà gestito da Susan Levison, in precedenza nel team di CBS e WWE.

Nuovi film e show tv

La nuova realtà sarà impegnata a progettare contenuti ispirati alle caratteristiche che hanno reso unico e riconoscibile il marchio Cirque du soleil. La compagnia è stata fondata nel 1984 e, dopo 40 anni, continua ad avere un enorme successo con i suoi spettacoli come Mystere, Ka, Corteo, The Beatles Love e Mad Apple.

Levison ha dichiarato che è entusiasta nell'unirsi al talentuoso team del Cirque du Soleil durante un incredibile periodo all'insegna della crescita e della trasformazione, con lo scopo di usare i numerosi progetti realizzati nel corso degli anni per "creare serie tv e film in grado di sorprendere e deliziare il pubblico".

Il primo progetto cinematografico

Ridley Scott collaborerà con la nuova realtà per realizzare un film ispirato a O, show in scena al Bellagio di Las Vegas e che usa anche il nuoto sincronizzato per offrire un'esperienza spettacolare e coinvolgente, con elementi legati anche al mondo dell'Opera del 14esimo secolo.

Il cinema di Ridley Scott

Il filmmaker sta lavorando alla post-produzione del film Il Gladiatore 2, in arrivo a novembre nei cinema, e tra i suoi prossimi progetti ci sarà anche BOMB, tratto dal racconto scritto da Kevin McMullin, un action thriller che potrebbe diventare il primo capitolo di un nuovo franchise.

Il protagonista della storia è Frankie Ippolito, esperto nel negoziare nei casi in cui qualcuno prenda degli ostaggi e che viene chiamato a occuparsi di una situazione complicata durante la sera prima del suo matrimonio a Londra. Un uomo si è infatti chiuso in un cantiere a Piccadilly Circus dove si trova una bomba inesplosa della seconda Guerra Mondiale. L'uomo dichiara che parlerà solo con Frankie e questo dà il via a una catena di eventi.