Cinquanta sfumature di grigio: cosa pensa la scrittrice di Twilight dell'aver ispirato il romanzo erotico

Twilight ha ispirato Cinquanta sfumature di grigio: proprio per questo motivo Stephenie Meyer può considerarsi una delle autrici più influenti degli ultimi anni. Ma che opinione ha la celebre scrittrice del romanzo erotico di E. L. James, contenente descrizioni di varie pratiche sessuali BDSM, che ha venduto ben 125 milioni di copie in tutto il mondo?

Cinquanta sfumature di grigio: Dakota Johnson in un'immagine promozionale

La storia di Cinquanta sfumature di grigio inizia proprio con la James che legge incessantemente tutti i libri della saga di Twilight e, dopo aver scritto alcuni romanzi inediti, decide di pubblicare alcune sue storie su Fanfiction.net. Sebbene la Meyer non abbia mai letto i libri erotici si è comunque congratulata più volte con la collega per il suo successo.

A questo proposito la scrittrice di Twilight ha dichiarato: "Voglio dire, non è proprio il mio genere, ne ho sentito parlare molto ma non mi interessa. Non mi ci sono mai immersa più di tanto ma sono felice per lei e del fatto che sta andando così bene. È fantastico!"

Dakota Johnson in Cinquanta sfumature di grigio

Stephenie Meyer, tuttavia, durante un'intervista più recente, ha rivelato che in tutta onestà avrebbe preferito che Cinquanta sfumature di grigio non fosse una serie "così volgare", visto che i libri della James vengono spesso accostati alla saga di Twilight.