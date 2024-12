Cinepanettone effetto nostalgia: Vacanze di Natale '90 torna al cinema dal 28 dicembre al 1 gennaio

Vacanze sulla neve o al cinema per festeggiare il nuovo anno in allegria? Cavalcando l'effetto nostalgia, torna in sala dal 28 dicembre al 1 gennaio Vacanze di Natale '90, commedia natalizia diretta da Enrico Oldoini e prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, nuovamente nei cinema grazie a Nexo Studios.

Diretto da Enrico Oldoini, Vacanze di Natale '90 vede nel cast Massimo Boldi, Christian De Sica, Ezio Greggio, Diego Abatantuono, Andrea Roncato, Corinne Clery, Moira Orfei, Giannina Facio e Maria Grazia Cucinotta.

Dopo il grande successo del 2023 con oltre 60.000 spettatori in un solo giorno che si sono riversati nei cinema per festeggiare il ritorno della commedia cult Vacanze di Natale, Nexo punta al bis riproponendo un altro "classico della risata". L'appuntamento con i VACANZE DI NATALE DAYS permetterà di rivivere l'atmosfera e i sentimenti di quel periodo, riportando sul grande schermo l'energia pop degli anni '90 capace di attraversare moda, musica, cinema ma anche l'intera società.

L'elenco delle sale e i biglietti in prevendita sono disponibili su nexostudios.it.

La sinossi e il nuovo trailer

Nella cornice sfolgorante dell'Hotel Palace di ST. Moritz si intrecciano storie irriverenti. Bindo (Massimo Boldi) e Tony (Christian De Sica) cercano di liberarsi delle mogli con ogni mezzo. Nick (Diego Abatantuono) e il suo amico Gennaro sono comproprietari di un ristorante, ma Nick non riesce a stare lontano dalle scommesse sui cavalli. Arturo (Ezio Greggio) ha un hobby costoso e per finanziarlo decide di sposare una ricca ereditiera. Beppe (Andrea Roncato), maestro di deltaplano, ritrova la bella Alessandra (Corinne Clery) e scopre che una delle sue due affascinanti figlie è frutto di quella vecchia love story.

Il cinepanettone torna di moda

"Il cinepanettone, lo dice la parola stessa, è un grande cult del Natale: non stanca mai. Anche se poi a tutti noi piace sperimentare, un cult è sempre quello che non vediamo l'ora di ritrovare. Per questo lo scorso anno abbiamo scommesso sulla creazione di questo nuovo rito con delle giornate dedicate. E abbiamo avuto successo. Questo è il nostro secondo appuntamento con i VACANZE DI NATALE DAYS, ma stiamo già lavorando anche per quelli del 2025" ha commentato Franco di Sarro, CEO di Nexo Studios. "Quando lo scorso anno con Aurelio e Luigi De Laurentiis abbiamo riportato il primo Vacanze di Natale al cinema, ci siamo fatti guidare dalla convinzione che esistano dei film capaci di diventare dei cult: i cinepanettoni sono tra questi. Come Nexo Studios abbiamo costruito proprio sulle reunion dei fan nelle sale parte del nostro successo: il cinema, lo diciamo da sempre, non è solo il luogo in cui scoprire nuovi film, è anche quello dove rivedere titoli leggendari, ripetere le battute che si conoscono a memoria e fanno parte del nostro quotidiano, rivivere riti e appuntamenti che si ripetono anno dopo anno, proprio come il pranzo di Natale. Per il cenone del 24, così come per il pranzo del 25 dicembre, alcuni piatti del menù sono irrinunciabili. Lo sono anche i cinepanettoni di Aurelio e Luigi De Laurentiis, che spesso abbiamo visto e rivisto nelle nostre case. Allora perché non riguardarli tutti insieme, al cinema, riscoprendo il divertimento e la leggerezza delle risate condivise tra persone che non si conoscono ma sono unite dalla passione per la stessa saga?".