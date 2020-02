CinemaDays 2020: ad aprile biglietti a 3 euro, ecco le date

Tornano i CinemaDays 2020, l'iniziativa che permetterà di vedere film con soli 3 euro nei giorni che vanno dal 6 all'8 aprile. Ancora una volta i CinemaDays sono promossi dal MiBAC (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) in collaborazione con ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali), ANEM ( Associazione Nazionale Esercenti Multiplex) e ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema).

L'iniziativa sarà presentata ufficialmente durante la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2020, prevista per il 3 aprile. Al momento non si conosce ancora la lista di sale che aderiranno all'iniziativa, ma dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane. Quello che conosciamo già con certezza sono alcuni dei titoli che sarà possibile vedere con il biglietto a soli 3 euro, come gli attesissimi Bloodshot, Mulan e Bombshell - La voce dello scandalo, nei cinema italiani dal 26 marzo, o New Mutants e Trolls World Tour, in sala dal 2 aprile.