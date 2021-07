Tra cinema e musica, B-Side porta alla Versiliana i "7 messaggi da Ennio Morricone"

Un evento inedito e originale arriva in Versilia Giovedì 29 Luglio alle 21:30: l'associazione culturale B-SIDE, vincitrice del bando 2020 per la promozione cinematografica promosso dal Ministero della Cultura, dopo il lungo periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria, torna con "7 Messaggi da Ennio Morricone", un omaggio al Maestro Ennio Morricone in una serata dedicata, tra cinema e musica, presso lo storico Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta (LU), che è un importante palcoscenico e fa da sfondo agli incontri con personaggi celebri da oltre 40 anni.

Roma 2010, Ennio Morricone

Francesco Castelnuovo, anchorman di SkyCinema, sarà protagonista di una speciale lettura-concerto, a partire dal libro 7 chiavi per Ennio Morricone (Bietti Editore) e guiderà il pubblico in un viaggio spettacolare, accompagnato dal commento musicale di Andrea Garibaldi (piano) e Michelangelo Tozzi (chitarre), tra le note di Metti una sera a cena, Un sacco bello, Sapore di sale e i richiami di grandi compositori del passato come Beethoven, Liszt, Schubert.

Conduttore della Notte degli Oscar, volto noto al pubblico di Sky Cinema, Castelnuovo è profondo conoscitore di musica classica, medievale e rinascimentale, oltre che del linguaggio cinematografico.

Ennio Morricone ha composto 500 colonne sonore nella sua carriera, vendendo oltre 70 milioni di dischi e vincendo 2 Oscar (uno per lo score di The Hateful Eight di Quentin Tarantino e l'altro alla carriera nel 2007). Il Maestro ha spaziato nel cinema di genere con Elio Petri, Dario Argento, Sergio Leone e ha composto le note più celebri dei primi film di Carlo Verdone. In pochi sanno che è suo l'arrangiamento di una delle canzoni d'amore italiane più amate di sempre, Sapore di sale di Gino Paoli, ma questo e altro sarà raccontato proprio da Castelnuovo nell'evento del 29 Luglio a Marina di Pietrasanta.

L'ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.

7 Messaggi da Ennio Morricone rientra nel progetto di B-SIDE "Un anno d'autore" ed è patrocinato dalla Fondazione Versiliana e dal Comune di Pietrasanta.

