Cinecittà World, arriva il Drive In: le date ufficiali, i prezzi e i film

A Cinecittà World arriva il Drive In: ecco la data ufficiale, i prezzi per i biglietti di ingresso, i film e i posti auto disponibili.

A Cinecittà World l'estate è anche davanti ad un grande maxi schermo. Il Drive In ha finalmente le sue date ufficiali: da venerdì 17 giugno al 6 settembre 2020 si potranno riassaporare le atmosfere del passato e per soddisfare il desiderio di Cinema di appassionati e non in un momento in cui molte sale sono rimaste chiuse.

Nel parcheggio del Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma è stato allestito un maxi schermo che misura 18 metri x 11, comodamente visibile da ogni parte dell'area, dove ogni sera fino al 6 settembre 2020, si potrà parcheggiare la propria autovettura, rilassarsi e vivere l'esperienza nuova di vedere un film in macchina, regolando l'audio attraverso la propria autoradio.

Tolo Tolo: Checco Zalone con Souleymane Silla in una scena

I posti auto disponibili sono 200, mentre la programmazione prevede la proiezione di film prevalentemente italiani, leggeri e divertenti da gustare o riscoprire anche dopo aver trascorso una giornata di divertimento all'interno del parco. La rassegna si intitola Sorrisi all'Italiana: i Venerdì sera sono dedicati ai film con protagonisti i Criminali da strapazzo, più bravi nel far ridere che nel rubare, il Sabato è il giorno di Checco Zalone, con i grandi film campioni d'incassi, la Domenica è la volta dei film d'amore, con i racconti e le riflessioni delle pellicole di Paolo Genovese e non solo. I Lunedì prevedono l'omaggio ai film d'autore, mentre il Martedì è la sera delle grasse risate con i cinepanettoni d'estate e i Mercoledì da leoni con una serie di film da fuori di testa. Infine i Giovedì saranno serate divertenti con storie, vizi e virtù delle famiglie italiane.

Il Drive in a Cinecittà World è frutto della collaborazione con Medusa Film, casa di distribuzione cinematografica che ha dagli anni '60 ad oggi ha portato al successo film di grandi registi come Roberto Benigni, Leonardo Pieraccioni, Paolo Virzì, e AMG International, azienda leader nella fornitura di apparecchiature scenografiche, audiovisive e allestimenti di eventi e spettacoli. Come nelle migliori tradizioni del Drive In non mancheranno i caratteristici street food pop corn, patatine, hot dog e panini con simpatiche ragazze pin up che sfrecceranno sui pattini del grande parcheggio. Il prezzo del biglietto, a persona è di 5 euro. Il Drive in è anche cinema all'aperto, sotto le stelle, con 100 posti a sedere nelle prime file per bikers e ospiti di Roma World, il parco dedicato all'antica Roma.