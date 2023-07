Ciné 2023: si chiude con grande successo la 12^ edizione della convention di Riccione

Un bilancio estremamente positivo per la la 12^ edizione di Ciné - Giornate di Cinema, convention andata in scena a Riccione da martedì 4 a venerdì 7 luglio.

Si è chiusa con le ultime convention della mattinata di ieri, venerdì 8 luglio, la 12^ edizione di Ciné - Giornate di Cinema. Quella di Ciné 2023 è un'edizione che si chiude con grande successo e soddisfazione da parte degli organizzatori ma anche di tutti gli addetti ai lavori che vi hanno preso parte.

Come di consueto la convention di Riccione ha visto alternarsi per quattro giorni le presentazioni dei listini, workshop e momenti dedicati all'aggiornamento professionale, ma anche anteprime ed eventi aperti al pubblico.

21 tra convention e presentazioni delle società di distribuzione che hanno mostrato alla platea di addetti ai lavori tutto il cinema della prossima stagione (01 Distribution, Adler Entertainment, Bim Distribuzione, Eagle Pictures, Europictures, Fandango, I Wonder Pictures, Lucky Red, Magnitudo Distribution, Medusa Film, Minerva Pictures in collaborazione con Altre Storie, Movies Inspired, Notorious Pictures, Officine Ubu, Plaion Pictures, The Walt Disney Company, Universal Pictures, Vertice 360, Vision Distribution, Wanted Cinema, Warner Bros. Discovery).

1400 accreditati, 14 appuntamenti tra convegni, eventi speciali e incontri di approfondimento riservati agli addetti ai lavori, 5 anteprime aperte anche al pubblico, 6 strepitose serate in arena con Ciné in Città tra cui i 3 appuntamenti degli Hot Corn Awards: sono questi i numeri della sorprendete edizione di Ciné 2023, che registra un incremento rispetto all'anno precedente.

Ad arricchire il programma di Ciné sono state anche le presenze dei tanti attori e registi del nostro cinema arrivati in riviera per mostrare alcune anticipazioni dei loro prossimi film, ma anche per incontrare il pubblico di Ciné in Città nelle serate in Piazzale Ceccarini: Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Emanuela Fanelli, Matteo Garrone, Pupi Avati, Vincenzo Salemme, Max Tortora, Carolina Crescentini, Edoardo De Angelis, Enrico Brignano, Paola Minaccioni, Neri Parenti, Massimiliano Bruno, Edoardo Leo, Davide Minnella, Francesco Scianna, Diego Abatantuono, Francesco Patierno, Maria Pia Calzone, Pina Turco, Giovanni Esposito, Valentina Cenni, Stefano Bollani, che ha inaugurato questa edizione di Ciné con una performance live sulle note della colonna sonora de Il Pataffio, Gianluca Ansanelli, Mario Di Leva.

Grande successo anche per il palinsesto di CinéCamp - Giffoni a Riccione, la sezione dedicata ai ragazzi e alle ragazze da tutta Italia con proiezioni, attività, laboratori e incontri guidati dagli esperti facilitator di Giffoni, e il programma di SDC Days, le giornate nazionali dedicate agli esercenti e ai volontari delle Sale della Comunità, promosse dall' ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema).

La manifestazione è promossa da ANICA, in collaborazione con ANEC, sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi.

Ciné è inoltre resa possibile grazie alla collaborazione dei Technical Partner Pino Chiodo Cinema Engineering, Ottoemezzo Movie Factory, Ied Roma, del Main Media Partner CinecittàNews, dei Media Partner Rai Movie, 7, Box Office, Best Movie, Coming Soon, Hot Corn, Screen Week, Cineguru, Brad&K Productions, Movieplayer, Fortune, e dagli Sponsor tecnici Montenegro, Giometti, Verdemente.