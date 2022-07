Ciné 2022 - Giornate di Cinema al via oggi

Prende il via oggi, martedì 5 luglio, l'XI edizione di Ciné 2022 - Giornate di Cinema, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell'industria cinematografica, promossa da ANICA in collaborazione con ANEC, prodotta e organizzata da Cineventi con la direzione di Remigio Truocchio, sostenuta dal Mic, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Riccione.

Un'edizione importante, in un momento particolare per l'intero comparto cinematografico, dove oltre alle convention non mancheranno momenti di incontro e confronto. Il programma della giornata di martedì 5 si apre proprio con il convengo realizzato a cura di Box Office, in collaborazione con ANICA ed ANEC, dal titolo Equilibrio tra sale e piattaforme: è possibile? Moderato dal responsabile di Box Office Vito Sinopoli. (ore 15.00, sala Polissena). Si osserverà il modo in cui sono cambiate le strategie di lancio, la catena del valore, lo sfruttamento delle window, l'analisi della redditività e la destinazione finale dei film in uno scenario audiovisivo radicalmente diverso, con gli interventi di Alessandro Araimo (General Manager Italy, Spain and Portugal di Warner Bros. Discovery), Francesco Grandinetti (General Manager The Space Cinema), Luigi Lonigro (Presidente unione editori e distributori ANICA e Direttore 01 Distribution), Mario Lorini (Presidente Anec), Federica Lucisano (AD IIF e Lucisano Media Group e vicepresidente unione produttori Anica), Andrea Occhipinti (Presidente Lucky Red) e Massimiliano Orfei (AD Vision Distribution).

Ulteriore momento di approfondimento sarà il convegno a cura di Cinetel, in collaborazione con Ergo research e Vertigo research, che verterà sul tema Chi è lo spettatore cinematografico? L'esperienza di Cinexpert in Francia e Italia (ore 17.00, Sala Polissena).

A inaugurare le convention delle distribuzioni, nella giornata di martedì 5, sarà quella Universal Pictures (ore 18.20, sala Concordia). La convention sarà preceduta dall'inaugurazione della manifestazione (ore 18.00, sala Concordia), alla presenza di: Lucia Borgonzoni (Sottosegretario di Stato per la cultura), Benedetto Habib (Presidente Produttori ANICA), Luigi Lonigro(Presidente unione editori e distributori ANICA), Mario Lorini (Presidente ANEC) e Daniela Angelini (Sindaco di Riccione).

La serata di martedì proporrà invece due imperdibili appuntamenti per il pubblico con il programma di Ciné in Città. L'arena in piazzale Ceccarini ospiterà la proiezione speciale di Sciuscià (ore 21.15), capolavoro neorealista di Vittorio De Sica in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, in collaborazione con The Film Foundation di Martin Scorsese. Nell'occasione il pubblico dell'arena incontrerà il regista Gianni Amelio che introdurrà il film e presenterà al pubblico il suo Passatempo, cortometraggio del 2019 interpretato da Renato Carpentieri. Il programma della giornata di chiude con l'anteprima di Tuesday Club (ore 22.00 al Cinepalace), storia di una donna che vede a 40 anni sua vita completamente stravolta: una commedia svedese diretta da Annika Appelin che arriverà in sala grazie a Wanted Cinema. Per la proiezione di Tuesday Club è necessario prenotarsi gratuitamente tramite il link disponibile nell'agenda di Ciné in città, sul sito www.cinegiornate.it.

Il programma di Ciné proseguirà fino a venerdì 8 luglio con convention, anteprime, talk e incontri con tanti ospiti, trac cui Paolo Virzì, Donato Carrisi, Paolo Ruffini, Nina Zilli, Claudio Casisa e Annandrea Vitrano ovvero I Soldi Spicci, Manetti bros., Marco Bellocchio, Manlio Castagna e Antonio Cabrini.