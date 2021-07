Ciné 2021: Una famiglia mostruosa e Un figlio tra le anteprime in programma a Riccione

La decima edizione di Ciné - Giornate di Cinema si svolgerà dal 20 al 23 luglio a Riccione e tra le ultime novità ci sono le anteprime dei film Una famiglia mostruosa e Un figlio.

L'Italian Pavillion ha ospitato al Festival di Cannes gli organizzatori della manifestazione che è promossa e sostenuta da ANICA, in collaborazione con ANEC ed ANEM, prodotta ed organizzata da Cineventi, e a presentare i dettagli del programma sono stati Francesco Rutelli (Presidente ANICA), Luigi Lonigro (Presidente Anica sez. distributori), Mario Lorini (Presidente Anec), Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello) e Remigio Truocchio (General Manager Ciné).

Il 20 luglio prenderanno il via le convention di Ciné - Giornate di Cinema con la presentazione dei prossimi titoli in arrivo nelle sale targati The Walt Disney Company. La giornata del 21 luglio sarà invece aperta da 01 Distribution e la mattinata proporrà poi la presentazione di Universal, mentre nel pomeriggio sarà il turno di Vision Distribution, Notorious Pictures e I Wonder Pictures.

Giovedì 22 luglio si inizierà con Medusa seguita da Eagle Pictures. Nella stessa giornata si svolgeranno le convention di Lucky Red, Bim Distribuzione e Koch Media. I lavori verranno chiusi venerdì 23 luglio Adler con a seguire Warner Bros.

In programma ci saranno anche le presentazioni di Fandango, Minerva Pictures, Wanted Cinema, Rai Com, Valmyn, PFA Films srl, Europictures, 102 Distribution, Zenith Distribution.

Durante la decima edizione di Ciné il regista Volfango De Biasi, accompagnato dal cast del film, presenterà l'anteprima del film Una famiglia mostruosa (in sala dal 25 novembre 2021 con 01 Distribution). Tra gli ospiti anche i protagonisti delle commedie targate Medusa Diego Abatantuono e Frank Matano per Una notte da Dottore!, e Vincenzo Salemme con Maurizio Casagrande per il film Con tutto il cuore, e poi ancora Riccardo Milani, Paola Cortellesi e Antonio Albanese che presenteranno le prime immagini di Come un gatto in tangenziale 2 - Ritorno a Coccia di Morto (al cinema per Vision Distribution dal 26 agosto).

Per Vision Distribution, il 21 luglio presso la Terrazza del Palazzo dei Congressi saranno inoltre presenti il regista Giorgio Bruno e Rocío Muñoz Morales che presenteranno il film horror They talk nelle sale dal 29 luglio, film prodotto da Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone, Pier Francesco Aiello, una produzione Bartlebyfilm e Pfa Films con Vision Distribution.

Oltre alle anteprime già annunciate, Valmyn presenterà Un figlio di Mehdi M. Barsaoui, vincitore del premio per il Migliore Attore a Sami Bouajila nella sezione Orizzonti del festival di Venezia. L'opera è descritta come "un potente dramma familiare tra Etica e Religione, all'alba della primavera araba, teso come un thriller e ispirato al cinema di Asghar Farhadi".

Il consueto convegno organizzato da Box Office (in collaborazione con Anica e Anec), in questa edizione affronterà il tema Italia, Francia, Spagna: tre ripartenze a confronto, e in programma a Riccione ci sarà anche l'incontro professionale organizzato con lo storico partner Emilia-Romagna Film Commission durante il quale le società di produzione sostenute dal fondo regionale per l'audiovisivo potranno presentare i propri lungometraggi. Tra gli ospiti dell'incontro: Eleonora Giovanardi, nel cast di Evelyn tra le nuvole diretto da Anna di Francisca, Maria Roveran, attualmente sul grande schermo con La terra dei figli di Claudio Cupellini, che presenterà Tutti i nostri ieri di Andrea Papini, e il regista Cosimo Gomez che presenterà il suo Io e Spotty.

In collaborazione con Emilia Romagna Film Commission, si terrà a Riccione anche il panel dal titolo Di che genere di cinema sei, un momento di confronto e testimonianze sulle azioni positive per un riequilibrio di genere nelle opportunità professionali del settore cinema.

Nel corso del panel moderato da Alessandra De Luca (giornalista e direttrice artistica del Taormina Film Fest) interverranno: Alessia Sonaglioni (direttrice esecutiva di EWA), Eleonora Giovanardi (attrice, rete Amleta), Chiara Galloni (produttrice, Articolture di Bologna), Veronica Innocenti (docente dell'Università di Bologna).

A Ciné si parlerà poi di nuove tecnologie con Cinemeccanica - per il decimo anno Technical Partner di Ciné - sia in sala che nell'ambito del Trade Show, consolidato appuntamento cui parteciperanno numerose aziende per presentare le più innovative attrezzature, tecnologie e soluzioni per il cinema: Cine Project Italia srl, Cinearredo srl, Cinemeccanica spa, Crea Informatica srl, Digima srl, Ehome Italia, Food Products Service, Italian Food Quality, Lino Sonego & c, Modulsnap srl, Officine srl, Telespazio.