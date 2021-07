Cinè 2021: il programma del 22 luglio, ospiti Vincenzo Salemme e Frank Matano

Ecco il programma di Cinè 2021 per la giornata di giovedì 22 luglio, tra convention, anteprime e la presenza di numerosi ospiti, tra cui Frank Matano e Vincenzo Salemme.

Il ricco programma di appuntamenti di Cinè 2021 prosegue per la giornata di oggi, giovedì 22 luglio. L'evento vedrà convention e presentazioni dei listini della prossima stagione cinematografica, ma anche anteprime e incontri.

Tanti saranno gli ospiti anche per la giornata di giovedì 22, che nel corso della convention Medusa presenteranno al pubblico in sala i loro prossimi progetti: Diego Abatantuono e Frank Matano per Una notte da Dottore!, la nuova commedia di Guido Chiesa che vede protagonista questa inedita coppia di attori, e Vincenzo Salemme con Antonio Guerriero che presenteranno le prime immagini di Con tutto il cuore, tratto dall'omonima opera teatrale di Vincenzo Salemme.

Le convention della giornata si aprono con Medusa (ore 9:45), seguita da Eagle Pictures (ore 11:20) per proseguire nel pomeriggio con Lucky Red (ore 15:30), Bim Distribuzione (ore 17:00) e per concludere Koch Media (ore 17:40). Saranno inoltre presentati i listini di Fandango, Rai Com, Pfa, 102, Zenit Distribution (ore 12:40).

Tre attese anteprime chiuderanno il programma della giornata. Universal Pictures presenta La ragazza di Stillwater di Tom McCarthy, dramma familiare sulla vicenda di un operaio che tenta di provare l'innocenza della figlia condannata per omicidio, magistralmente interpretato da Matt Damon e Abigail Breslin. Alle ore 21:00 l'anteprima di Un figlio di Mehdi M. Barsaoui (distribuito da Valmyn), un potente dramma familiare vincitore del premio per il Migliore Attore a Sami Bouajila nella sezione Orizzonti del festival di Venezia 2019. Infine The Duke di Roger Michell, regista di Notting Hill, con i premi Oscar Jim Broadbent e Helen Mirren, ritratto brillante di Kempton Bunton, l'uomo che nel 1961 rubò dalla National Gallery di Londra il Ritratto del Duca di Wellington di Francisco Goya, a Natale al cinema con Bim Distribuzione.

Promosso e sostenuto da ANICA e ANEC, prodotto e organizzato da Cineventi, Ciné è programma a Riccione fino a venerdì 23 luglio.