Ciné 2021: al via a Riccione la decima edizione

Prende il via oggi 20 luglio Ciné, la manifestazione estiva dell'industria cinematografica, che sarà in programma a Riccione fino a venerdì 23 luglio per scoprire tutte le novità della prossima stagione cinematografica. Promossa e sostenuta da ANICA e ANEC, prodotta e organizzata da Cineventi, Ciné torna dopo un anno di sospensione per celebrare il suo decimo anniversario.

Un appuntamento importante, oltre che un momento decisivo per il rilancio dell'industria cinematografica, che avrà nelle convention il vero e proprio fulcro della manifestazione. Nella giornata inaugurale di martedì 20 si parte con The Walt Disney Company Italia (ore 18.15, sala Concordia Palazzo dei Congressi). La convention sarà preceduta dall'inaugurazione della manifestazione (ore 17.45, sala Concordia Palazzo dei Congressi), alla presenza di: Francesca Cima (Presidente Produttori ANICA), Luigi Lonigro (Presidente Distributori ANICA), Mario Lorini (Presidente ANEC) e Mauro Felicori (Assessore Cultura e Paesaggio).

Tra i tanti appuntamenti della giornata di apertura, si terrà a Riccione il consueto convegno organizzato da Box Office (in collaborazione con Anica e Anec) dedicato a "Italia, Francia, Spagna: tre ripartenze a confronto" (ore 15.00, sala Polissena). Prenderanno parte al panel numerosi ospiti italiani e internazionali tra cui Luigi Lonigro (Presidente Distributori ANICA e Direttore di 01 Distribution), Mario Lorini (presidente ANEC), Xavier Albert (Managing Director di Universal Pictures International Italy & France), Marc-Olivier Sebbag(Delegato generale della Fédération Nationale des Cinémas Français), Thomas J. Ciampa (SVP Theatrical Distribution Italy, Spain & Portugal and Local Productions Italy di Warner Bros. Entertainment) e Fernando Evole (Country Manager di Yelmo Cines e vicepresidente di Federación de Cines de España - FECE -).

Ciné 2021: Una famiglia mostruosa e Un figlio tra le anteprime in programma a Riccione

Altro incontro professionale sarà quello organizzato da Emilia-Romagna Film Commission, storico partner di Ciné. Nel corso del panel "Emilia Romagna: storie in cerca di sala" (ore 12.00, sala 5) saranno presentate le opere sostenute dal fondo audiovisivo alla presenza di produttori, registi e protagonisti dei film tra cui Eleonora Giovanardi per il film Evelyn tra le nuvole diretto da Anna di Francisca, Maria Roveran che presenterà Tutti i nostri ieri di Andrea Papini, e il regista Cosimo Gomez che presenterà il suo Io e Spotty.

In collaborazione con Emilia Romagna Film Commission, si terrà a Riccione anche il panel dal titolo Di che genere di cinema sei (ore 15.45, Terrazza), un momento di confronto e testimonianze sulle azioni positive per un riequilibrio di genere nelle opportunità professionali del settore cinema. Al termine del panel sarà assegnato il Premio Mina Larocca, promosso da ANICA come riconoscimento all'eccellenza femminile nel settore cinematografico e audiovisivo, in memoria del Direttore Generale di ANICA prematuramente scomparso.

Il programma di Ciné proseguirà fino a venerdì 23 luglio con convention, anteprime e moltissimi ospiti dal mondo del cinema italiano che saranno a Riccione per presentare i loro prossimi progetti: Riccardo Milani, Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Volfango De Biasi, Massimo Ghini, Ilaria Spada Diego Abatantuono, Frank Matano Vincenzo Salemme, Antonio Guerriero, Giorgio Bruno e Rocío Muñoz Morales.