Cindy Williams: l'attrice di Laverne & Shirley morta a 75 anni

Cindy Williams, interprete della vivace Shirley Feeney nella popolare sitcom televisiva Happy Days e nel suo spin-off Laverne & Shirley, è morta a Los Angeles il 25 gennaio 2023 dopo una breve malattia. Aveva 75 anni.

I figli di Cindy Williams, Zak ed Emily Hudson, hanno confermato la notizia del decesso all'Associated Press attraverso la portavoce della famiglia Liza Cranis. La notizia è stata pubblicata anche sul sito ufficiale di Williams.

"La scomparsa della nostra gentile ed esilarante madre, Cindy Williams, ci ha portato una tristezza insormontabile che non potrebbe mai essere veramente espressa" si legge. "Conoscerla e amarla è stata la nostra gioia e il nostro privilegio. Era unica nel suo genere, bella, generosa e possedeva un brillante senso dell'umorismo e uno spirito vivace che tutti amavano".

Una foto di Cindy Williams

L'exploit per Cindy Williams è arrivato nel 1975, quando lei e Penny Marshall sono state scritturate in Happy Days nei panni di Shirley e della sua migliore amica Laverne DeFazio, che hanno avuto un doppio appuntamento con Richie (Ron Howard) e Fonzie (Henry Winkler). L'apparizione è stata accolta con tale calore da spingere ABC a realizzare uno spin-off a loro dedicato, Laverne & Shirley, che seguiva le vite delle due amiche, compagne di stanza e colleghe di lavoro alla Shotz Brewery. Lo show è andato in onda per otto stagioni, dal 1976 al 1983, diventando la serie più vista in televisione alla sua terza stagione e ottenendo sei nomination ai Golden Globe e una agli Emmy. Cindy Williams ha lasciato lo spettacolo nella sua ottava e ultima stagione dopo essere rimasta incinta del suo primo figlio.

"Cindy è stata mia amica e collega da quando l'ho incontrata sul set di Happy Days nel 1975. Non ho mai assistito a un suo comportamento che non fosse premuroso e gentile" ha detto Henry Winkler in una dichiarazione. "Il talento di Cindy era illimitato. Non c'era un genere che non potesse conquistare. Sono così felice di averla conosciuta".

Penny Marshall e Cindy Williams nei panni di Laverne & Shirley.

Nata a Van Nuys, in California, il 22 agosto 1947, l'amore di Cindy Williams per la recitazione è iniziato alla Birmingham High School. Ha frequentato il Los Angeles City College specializzandosi in teatro. Dopo aver realizzato diversi spot pubblicitari, Williams è passata alla televisione nei primi anni '70 con piccoli ruoli in Room 222, Barefoot in the Park, Nanny and the Professor e Love, American Style. Ma la Williams è davvero esplosa nel film di George Lucas del 1973 American Graffiti nei panni di Laurie Henderson, ruolo che le è valso una nomination ai BAFTA come miglior attrice non protagonista. Williams ha anche ottenuto un ruolo in La conversazione di Francis Ford Coppola nel 1974, a fianco di Gene Hackman, Harrison Ford e Robert Duvall.

Dopo il successo di Laverne & Shirley, la Williams è tornata alle sitcom negli anni '90, recitando in Normal Life e Getting By. Nel 2013, lei e Penny Marshall si sono riunite per un episodio di Sam & Cat, di Nickelodeon, in cui interpretano le creatrici di una sitcom degli anni '70.

Secondo il produttore e amico Bruce Kimmel, Cindy Williams stava lavorando a un nuovo show che dovrebbe essere presentato in anteprima quest'anno. "Cindy non vedeva davvero l'ora di promuovere il suo nuovo progetto, la serie musicale in forma breve Sami, che sarà presentata in anteprima ad aprile su Amazon Prime".