Cillian Murphy: 'Ho dei figli teenager, ora so cosa sono i meme!'

Cillian Murphy, durante la sua conversazione con Margot Robbie realizzata per Actors on Actors di Variety, ha ammesso di essere a conoscenza dei meme che lo riguardano.

La star di Oppenheimer ha infatti parlato con la collega che ha espresso la sua curiosità legata ai contenuti diventati virali.

Una situazione piuttosto divertente

Margot Robbie ha infatti voluto sapere se fosse vero che Cillian Murphy fosse all'oscuro dei meme creati con gli spezzoni delle sue interviste e se avesse visto qualcosa online del fenomeno Barbenheimer.

L'attore ha quindi ammesso: "Ho due figli teenager. So cosa è un meme. Ora so che ci sono dei meme su di me sul fatto che non so cosa sia un meme". L'interprete di Barbie ha aggiunto: "Ed è un meme grandioso, è come l'Inception dei meme. Un meme all'interno di un meme".

Cillian ha ricordato: "Onestamente all'epoca non lo sapevo. Ma le persone si dimenticano che era molto tempo fa".

Margot ha aggiunto: "All'epoca nemmeno io probabilmente avrei saputo cosa era un meme. Non sono molto appassionata di tecnologia".

Il protagonista di Oppenheimer ha ribadito: "Esattamente. E penso che i ragazzini abbiano iniziato quelle cose, giusto? Ora è diventato questa specie di meme che mangia se stesso, da quello che so. Ma è principalmente perché le persone me lo mandano o me lo mostrano dicendo 'Guarda, devi guardarlo'".

Il fenomeno Barbenheimer

Murphy ha inoltre sottolineato che era impossibile evitare di vedere le fan art legate a Barbenheimer.

Robbie ha spiegato: "Le persone sono così intelligenti. Continuavano a chiedermi: 'Quindi ogni dipartimento del marketing parla con gli altri?'. E rispondevo: 'No, questo è il mondo che sta facendo tutto quanto! Non fa parte di una campagna marketing".

Le due star hanno sottolineato che nessuno potrebbe organizzare o forzare una reazione del genere e Murphy è convinto che sia accaduto perché entrambi i film sono fantastici, riuscendo a entrare in connessione con il pubblico in un modo che gli studios non avevano previsto.