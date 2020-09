I migliori 15 meme tratti dai film

Un meme dedicato all'iconica frase di Capitan Jack Sparrow

Quattro lettere per racchiudere interi mondi. Un termine associato a qualcosa di leggero, superficiale, futile persino, ma che nasconde retroscena affascinanti e complessi. Il meme è stato studiato dalla biologia, dalla sociologia e dall'antropologia, perché si definisce meme qualsiasi oggetto culturale facilmente replicabile. Un modello di riferimento, un'abitudine imitabile, comportamento ripetibile. Insomma qualsiasi cosa che abbia una forte carica virale. Nel Web, ovviamente, il concetto di meme ha assunto la forma di una valanga inarrestabile, riempiendo bacheche, siti e social di immagini, gif e video dalla forte carica ironica.

Tra espressioni ridicole, facce buffe, gatti strani e bambini inquietanti, però, anche il cinema ha dato il suo grande contributo alla comicità internettiana. Scene cult diventate ancora più cult, oppure film poco noti diventati di colpo popolari grazie a un frame. Oggi ci imbarcheremo nel mare magnum dei migliori meme tratti da film, cercando di ripescare quelli che hanno fatto la storia di Internet.

1. Giocattoli, giocattoli ovunque

Il meme di Toy Story 2

Avete presente quando un argomento arriva talmente tanto sulle bocche di tutti da diventare insopportabile? Questo è il momento giusto per sfoderare la mitica scena di Toy Story 2 in cui Buzz illustra a Woody i suoi piani visionari, poi diventata un meme pieno di "everywhere" e "ovunque". Espediente perfetto per prendere in giro il tormentone di turno. La faccia compiaciuta dell'astronauta e l'espressione sconsolata del cowboy condiscono il tutto alla perfezione.

2. Il finto interesse di Willy Wonka

Meme storici

Qui siamo dalle parti della leggenda. Uno dei meme storici più amati e usato nel Web. Tratto dal mitico Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971, il meme sfodera un Gene Wilder nel bel mezzo di una splendida espressione paracula. Mano a sostegno del viso, sorriso sornione e atteggiamento sarcastico sono stati adottati dall'immaginario collettivo come il modo perfetto per fingere di essere interessati a qualcosa o a qualcuno. "Avanti, parlami di quella volta in cui...etc, etc." ormai è diventato un tormentone.

3. Le rivelazioni di Morpheus

Morpheus istruisce Neo

Un cult come Matrix non poteva certo sottrarsi alla dura legge del meme. Oltre all'immancabile scena della pillola rossa e della pillola blu, oggetto di infinite parodie, il film delle sorelle Wachowski è stato "memizzato" attraverso un frame in cui Morpheus sta istruendo Neo. La trovata comica di questo meme molto popolare, nato del 2012 per rivelare il corretto funzionamento delle chiavette USB, sta tutta nell'utilizzare la frase "e se ti dicessi che" con aria risolutiva e poi chiudere il discorso con una grande banalità.

4. Disperazione a Neverland

Un meme tratto da Neverland

Altra perla internettiana sempreverde. Johnny Depp e il piccolo Freddie Highmore catturati in una delle scene più toccanti di Neverland. Una sequenza la cui carica commovente e drammatica è stata stravolta da una marea di meme esilaranti, che declinavano il dispiacere del bambino nei modi più disparati. E disparati.

5. Nicolas Cage, ovviamente

Il mitico meme con Nicolas Cage

L'espressività di Nicolas Cage, quando presente, è talmente forzata e sopra le righe da essere grande fonte d'ispirazione per i meme. Scherziamo, ovviamente, perché sappiamo che quando ben diretto anche il nostro prolifico Nicolas sa tirare fuori del cilindro ottime performance. Certo, difficile da credere guardando il mitologico meme tratto da Stress da vampiro, dove il nostro è stato immortalato con una faccia a metà strada tra l'allucinato e l'inquietante. Senza dimenticare quel "you don't say", frase mai pronunciata nel film del 1989, ma ormai diventata un tutt'uno con il volto assurdo di Cage.

6. Civil War!

Problemi seri

Ed eccoci al più mainstream dei meme. Il playboy filantropo contro il soldato tutto d'un pezzo, il borioso Tony Stark contro l'irreprensibile Steve Rogers. Lo scontro dialettico tra Iron Man e Capitan America ha generato infinite declinazioni di duelli, scuole di pensiero agli antipodi pronte a sfociare in una Civil War. Panettone contro pandoro, sottotitoli contro doppiaggio, albero di Natale o presepe: ogni diverbio diventa più credibile grazie a questa scena. Piccola precisazione fondamentale: nonostante il logo finale sia quello di Captain America: Civil War, le immagini sono tratte dal primo Avengers.

7. Ridicolo Hitler

Un meme sui meme de La caduta

Qui il concetto di meme si allarga e arricchisce ancora di più, perché le parodie del bellissimo La Caduta con il grandissimo e compianto Bruno Ganz sono andati oltre le semplici immagini con scritte. Gif, video, ridoppiaggi, sottotitoli cambiati. La rabbia di Adolf Hitler è stata ridicolizzata all'infinito grazie alla creatività del popolo del Web. Da una formazione sbagliata al fantacalcio a una serie tv dal finale deludente. Qualsiasi delusione futile è stata sottolineata parodiando il Führer ancora meglio che in Bastardi senza gloria.

8. Questa è Martha!

Un alto momento topico di un film diventato cult nel corso degli anni. In 300 il prode Leonida, dopo aver scambiato uno sguardo d'intesa con la sua amata regina Gorgo, sferra un poderoso calcio ad un nemico per farlo cadere in un pozzo profondissimo. Quale scena migliore per personalizzare il proprio orgoglio e il proprio sdegno? Nota di merito per il meme metacinematografico che prende in giro il Batman V Superman di Snyder. D'altronde Sparta fa rima con Martha.

I 25 migliori tormentoni delle serie tv entrati prepotentemente nelle nostre vite

9. Keanu Reeves sconvolto

Uno stravolto Keanu Reeves

Dopo Neo e John Wick, è davvero difficile ridicolizzare il carisma di Keanu Reeves, ormai diventato un tutt'uno con i suoi personaggi cool. Eppure nel 2011, su Reddit, qualcuno ha ripescato un'espressione stranita e goffa sul volto del nostro amato Keanu. Tratto dalla commedia Bill & Ted's Excellent Adventure del 1989, il meme viene usato per esasperare dubbi, paure e timori, ingigantendoli sino all'inverosimile.

10. Le ansie di Boromir

Per Boromir tutto è difficile

Un'avventura stracolma di momenti epici e di personaggi iconici è una riserva infinita di miele per i cercatori di meme. Era inevitabile che anche la trilogia de Il signore degli Anelli diventasse un distributore automatico di meme, e così è stato, con una particolare predilezione per La Compagnia dell'Anello. A darsi battaglia sono stati soprattutto il "tu non puoi passare!" di Gandalf, diventato emblema di assurdi divieti urlati da Gandalf il Grigio e soprattutto l'atroce preoccupazione di un Boromir assillato dalla sua missione. La frase "non è facile" viene così completata dalle attività quotidiane più banali che, però, sono meno semplici di quel che sembrano. Come ad esempio uccidere una zanzara o inserire una chiavetta UBS dalla parte giusta al primo colpo.

11. Lacrime e oscurità: Tobey Maguire in Spider-Man

Tobey Maguire piange male in Spider-Man

La gente che piange male è un altro grande classico dei meme. Lo sa bene Dawson, la cui disperazione recitata non proprio benissimo ha invaso le nostre bacheche da anni. Non è andata molto meglio al volenteroso Tobey Maguire, che ai tempi del primo Spider-Man nel 2002 mise in scena il dolore per la morte dello zio Ben in maniera non proprio memorabile. Le prese in giro erano inevitabili. Però, sarebbe criminale dimenticare altre due perle regalate al mondo dal nostro Tobey. La prima è il fantastico meme legato alla sua miopia, la seconda rievoca lo straniante Peter Parker emo visto in Spider-Man 3. Sempre pronto a rispuntare nei modi più assurdi possibili.

12. It's a trap!

Il meme tormentone

Poteva forse mancare Star Wars in una carrellata di meme? Certo che no. Ed è curioso come il meme più celebre e virale non riguardi un protagonista assoluto della saga, ma da un personaggio secondario come l'ammiraglio Ackbar, entrato nella leggenda grazie a una sola battuta pronunciata ne Il ritorno dello Jedi. Questo è uno dei rari casi in cui il meme ha mantenuto la battuta originale del film, ovvero l'indimenticabile: "It's a trap!". Utilizzato per smascherare bugie, bufale e fake news, secondo alcune ricostruzioni il meme è nato nel lontano 2002 per poi diventare un vero e proprio tormentone con l'arrivo di Youtube 2005, entrando nel vocabolario anche di chi non ama più di tanto la galassia lontana lontana. E se ne conoscete qualcuno, state attenti. È una trappola.

13. The Rock sotto shock

The Rock nello storico meme

Prima di diventare uno degli attori simbolo del cinema action, il colossale e granitico The Rock ne ha fatta di gavetta. Tra i suoi primi film c'è anche il poco conosciuto Corsa a Witch Mountain, secondo remake del film Incredibile viaggio verso l'ignoto, uscito nel 2009. La pellicola è entrata nell'immaginario collettivo grazie all'espressione stranita di un Dwayne Johnson decisamente acerbo dal punto di vista recitativo, attonito dalla presenza di una ragazzina nel suo taxi. Il frame è stato usato più e più volte per esprimere la propria sorpresa davanti alle cose più assurde.

14. Il grande Lebowski, folle Walter

Il mitico meme di Walter

Il carattere iracondo e instabile di Walter Sobchak non poteva certo passare inosservato all'attento popolo del Web. Altro film manifesto degli anni Novanta, Il grande Lebowski dei fratelli Coen ha partorito il mitico meme dedicato al personaggio di John Goodman. Sfornato su Reddit nel 2012, il meme traducibile in "sono l'unico qui dentro che...eccetera, eccetera" è diventato il mezzo perfetto per esprimere rabbia e frustrazione davanti alle assurdità del mondo.

15. Confused Travolta

Pulp Fiction: John Travolta in una scena del film

Altro caposaldo della cultura meme, altra perla esilarante della viralità intenettiana. Confused Travolta, ispirato allo spaesato Vincent Vega apprezzato in Pulp Fiction di Quentin Tarantino, è diventato uno dei tormentoni più gettonati e replicati di sempre. Che sia uno sguardo dentro il proprio portafogli vuoto, un marito mandato a fare la spesa da sua moglie o la sensazione provata camminando per strada in città ad agosto, questo Travolta disorientato e smarrito è sempre una metafora efficace. Usato per la prima volta nel 2012 come risposta a un commento insensato su Imgur, il meme è diventato virale sotto forma di gif nel 2015, quando un papà la pubblicò sui social per esprimere il suo disagio quando sua figlia gli chiede di comprargli una generica "bambola". L'inizio della leggenda si deve a lui.

Extra: Leonardo DiCaprio in ogni film

DiCaprio nel suo ultimo meme-tormentone

Ci sono attori che entrano nei meme e attori che sono dei meme. Leonardo DiCaprio è uno di loro, assoluto mattatore dell'ironia internettiana grazie al suo talento poliedrico, che lo mette spesso e volentieri nei panni di personaggi sopra le righe. Per informazioni rivolgersi a The Wolf of Wall Street, memizzato praticamente in ogni sua sequenza, alla disperazione di Revenant o alle espressioni criptiche di Inception. Che siano bicchieri alzati al cielo, Oscar rincorsi per tutta la vita o risate sgraziate, Leonardo DiCaprio è sempre pronto a diventare un meme eccezionale. Note di merito per l'ultimo esilarante tratto da Django Unchained e per la mitica camminata stramba tratta dal set di Inception.