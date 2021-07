Cicciolina: il suo spot Pornhub per le guide interattive ai musei è un capolavoro (VIDEO)

Ilona Staller, alias Cicciolina, è protagonista di uno spot Pornhub tramite il quale promuove alcune guide interattive dedicate ai nudi classici più famosi della storia ed incita le persone a visitare i musei internazionali.

Mentre i musei iniziano a riaprire le loro porte, Pornhub, la piattaforma più grande al mondo per quanto riguarda i video pornografici, con circa 140 milioni di utenti giornalieri, ha scelto di incoraggiare il suo pubblico a visitare queste istituzioni culturali attraverso uno spot sui "nudi classici". La campagna pubblicitaria nasce in collaborazione con Ilona Staller, ex attrice pornografica italo-ungherese.

Nello spot in questione, Cicciolina interpreta la Venere di Botticelli e descrive il porno come fosse una forma d'arte. L'iniziativa Classic Nudes comprende visite guidate ad alcune opere d'arte 'hard' nei musei più famosi del mondo, tra cui il Museo Del Prado a Madrid, la Galleria Nazionale a Roma, il Louvre a Parigi, il Met di New York, la Galleria degli Uffizi a Firenze ed il Musée d'Orsay a Parigi. Vengono dunque descritte opere d'arte come L'origine del mondo di Gustave Courbet, Adamo ed Eva di Jan Gossaert e L'odalisca bruna di Francois Boucher. Durante lo spot, si sentono descrizioni tipo: "La Nascita di Venere di Sandro Botticelli fu commissionata dal playboy Lorenzo dei Medici, proprietario di una collezione di dipinti di nudi talmente ampia che potremmo considerarlo il primo membro premium di Pornhub".

Nella pagina dello spot, invece, si legge: "Alcune persone pensano che i musei siano noiosi e soffocanti. Ma cosa succederebbe se ti dicessimo che invece ospitano una collezione di porno dal valore inestimabile?". L'attrice e regista pornografica Asa Akira racconta così i tour che possono essere visualizzati da qualsiasi luogo attraverso la guida interattiva online: "C'è un tesoro di arte erotica in tutto il mondo, raffiguranti nudi, orge e altro, che non è disponibile su Pornhub. È ora di abbandonare quelle noiose registrazioni e godersi ogni singola pennellata di questi capolavori erotici con me".