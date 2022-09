Chucky: pubblicato il trailer della seconda stagione

USA Network e Syfy hanno rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Chucky, che farà capolino nella piattaforma streaming appena in tempo per il periodo di Halloween, il 5 ottobre.

La seconda stagione della serie vedrà il ritorno di Chucky, che dopo aver fallito nel piano diabolico di invadere l'ospedale infantile nella prima stagione, ora cerca vendetta nei responsabili: gli adolescenti Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) e Lexy (Alyvia Alyn Lind). Riusciranno i sopravvissuti a farcela nella nuova scuola cattolica, affrontando ancora una volta la bambola assassina?

Chuckyè prodotta da UCP, una divisione dello Universal Studio Group, e prodotta esecutivamente da Don Mancini, Nick Antosca, Alex Hedlund, David Kirschner e Jeff Renfroe. Brad Dourif dà la voce alla bambola, mentre, oltre ai membri già citati, nel cast della seconda stagione saranno presenti Barbara Alyn Woods come il sindaco Michelle Cross, Alex Vincent come Andy Barclay, Christine Elise come Kyle e Jennifer Tilly come Tiffany.

Cosa ne pensate del trailer della seconda stagione di Chucky?