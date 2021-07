Chucky: il teaser della serie horror svela la data di uscita

Chucky, la serie ispirata alla famosa saga horror, ha ora un teaser e una data di uscita: il 12 ottobre debutterà infatti il progetto sugli schermi di Syfy.

Nel video si vede un teenager che acquista la famosa bambola a un mercatino di quartiere, senza poter immaginare che l'oggetto ha già afferrato un coltello ed è pronto a tornare in azione.

Il protagonista di Chucky è un quattordicenne interpretato da Zackary Arthur, in crisi dopo la morte della madre e preso di mira dai bulli perché omosessuale. Il teenager, come ha rivelato il creatore della saga horror Don Mancini, è un giovane artista che crea sculture usando parti di bambole e trova Chucky in un mercatino di quartiere, senza poter immaginare cosa lo aspetta.

Il produttore e sceneggiatore ha sottolineato che voleva riportare il franchise nel mondo dei giovani e, dopo i film con al centro dei bambini, ha deciso di esplorare la vita degli adolescenti.

La serie Chucky, in cui reciteranno anche Brad Dourif e Jennifer Tilly, segue quello che accade in un'idilliaca cittadina di provincia che scivola nel caos dopo una serie di brutali omicidi che minacciano di far emergere le ipocrisie e i segreti della comunità. Chucky, inoltre, deve fare i conti con l'arrivo di nemici e alleati del passato.

Nel cast ci sono anche Devon Sawa, Lexa Doig, Barbara Alyn Woods, Teo Briones, Bjorgvin Arnarson, e Alyvia Alyn Lind.

Chucky è stata creata e prodotta da Don Mancini, coinvolto anche come showrunner e regista del pilot.