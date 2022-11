Chucky: il creatore della serie vorrebbe realizzare un crossover con Freddy Krueger

In una recente chiacchierata l'ideatore della serie tv su Chucky, Don Mancini, ha confermato il suo interesse verso un crossover con Freddy Krueger.

Secondo il creatore della serie tv Chucky, esiste la possibilità che questo celebre personaggio horror s'incontri con altri suoi "colleghi" fra non molto. I crossover dell'orrore non sono affatto una novità e dopo un'affermazione del genere non riusciremo più a fare sonni tranquilli.

Chucky: il protagonista Zackary Arthur e la sua bambola assassina

"Probabilmente avete letto o sentito parlare del mio interesse nel realizzare un crossover tra Freddy e Chucky. Penso che sarebbe davvero divertente", ha detto Don Mancini, parlando con comickbook del finale della seconda stagione di Chucky. Il creatore della saga horror ha aggiunto: "Ora che stiamo andando bene con la Universal, ci sono altri mostri di sua proprietà che teoricamente potrebbero essere a nostra disposizione. Quindi, è qualcosa di cui stiamo seriamente parlando. La metterò in questo modo... Non dirò troppo a riguardo, ma rimanete sintonizzati. È sicuramente una faccenda anche di mio interesse".

Chucky: pubblicato il trailer della seconda stagione

Conoscendo le proprietà intellettuali a disposizione della Universal c'è l'imbarazzo della scelta per un crossover con Chucky. Le possibilità sono molteplici e pronte a spaziare dai mostri più classici, ai personaggi meno cult del cinema horror.