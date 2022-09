Il Superman di Christopher Reeve spinse Robin Williams a interpretare Braccio di Ferro

Popeye - Braccio di Ferro è un film live action co-prodotto dalla Walt Disney Pictures e dalla Paramount, diretto da Robert Altman, con Robin Williams al suo primo ruolo come protagonista. La storia è ispirata alle avventure del personaggio omonimo creato da E. C. Segar. Quando la pellicola vide la luce, i film basati sui personaggi dei fumetti non erano così popolari come lo sono ora.

Entrare nel personaggio, per un giovane attore come Robin Williams, non è stato semplice: il suo ruolo nella serie Mork & Mindy gli stava dando la giusta dose di notorietà, ma l'attore aveva avuto, all'epoca, solo una piccola parte in un film.

Robin Williams

Secondo quanto scritto nel libro bestseller del New York Times, Robin, di Dave Itzkoff, il produttore Robert Evans scelse Williams per il ruolo di Braccio di Ferro nonostante la poca esperienza dell'attore. Lo stesso Williams non era certo di riuscire ad indossare i panni del personaggio creato da E.C. Segar. Ma il lavoro svolto da Christopher Reeve con il suo Superman, convinse Robin Williams ad accettare la parte.

All'interno del libro, Dave Itzkoff, che ha avuto l'opportunità di intervistare parte della famiglia dell'attore, spiega che Williams era preoccupato "che le sue caratteristiche si perdessero nelle trappole di un personaggio dei cartoni animati". La paura dell'attore lo spinse a cercare consiglio portando la sceneggiatura al suo amico e scrittore di lunga data Bennett Tramer il quale dichiarò: "A meno che tu non parli come Braccio di Ferro non è abbastanza per vendere un film, non c'è una storia qui".

All'inizio della sua carriera, Robin Williams non voleva rifiutare un regista come Altman per il suo primo film importante. Il più grande incoraggiamento arrivò dall'amico Christopher Reeve. Interpretare Superman, infatti, era stato un rischio considerevole per Reeve. Era una produzione molto costosa per l'epoca che portò però con sé tre nomination all'Oscar, l'approvazione del pubblico americano e, in seguito, di tutto il mondo.

Nella speranza di poter ottenere lo stesso successo, Robin Williams decise di interpretare Braccio di Ferro.