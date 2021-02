Christopher Plummer, morto l'attore di Tutti insieme appassionatamente

Christopher Plummer è morto all'età di 91 anni nella giornata di venerdì 5 febbraio 2021, l'attore ha avuto una lunga carriera piena di successi tra cui l'amato Tutti insieme appassionatamente.

La vita della star si è spenta mentre l'attore si trovava nella sua casa in Connecticut e la notizia è stata confermata da Lou Pitt, manager e da molti anni suo amico.

Lou Pitt ha dichiarato: "Christopher Plummer era un uomo straordinario che amava profondamente e rispettava la sua professione con dei grandiosi modi di fare vecchio stile, un senso dell'umorismo irriverente e la musicalità nelle parole. Era un Patrimonio Nazionale che apprezzava profondamente le sue origini canadesi. Attraverso la sua arte e umanità ha toccato tutti i nostri cuori e la sua vita leggendaria resisterà nelle prossime generazioni. Sarà per sempre con noi".

Christopher Plummer aveva intepretato il capitano Von Trapp nel film Tutti insieme appassionatamente e aveva conquistato un Oscar nel 2012 come Miglior Attore Non Protagonista grazie alla sua interpretazione in Begin ners, diventando il vincitore più anziano di sempre in quella categoria. L'artista ha recitato a lungo a teatro, conquistando due prestigiosi Tony Award, e per il grande schermo ha lavorato a progetti come 12 Monkeys, The Insider, A Beautiful Mind, oltre a lavorare come doppiatore in cult del cinema di animazione come Up.

Plummer aveva debuttato a teatro nel 1948 e si era fatto notare dal pubblico e della critica nel 1956 per la sua interpretazione in Enrico V, diventando poi Iago accanto a James Earl Jones in occasione di una versione di Otello andata in scena a Broadway. La giuria dei Tony l'ha poi premiato nel 1974 per Cyrano e nel 1996 per Barrymore, lo show ispirato alla vita dell'attore John Barrymore.

Tra i progetti più recenti di Christopher Plummer ci sono The Imaginarium of Doctor Parnassus, The Last Station (con cui ha ottenuto una nomination agli Oscar), Priest, The Girl With the Dragon Tattoo e Danny Collins.