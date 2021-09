Remember, Christopher Plummer suona davvero il piano nelle scene del film?

Contrariamente a quanto credono alcuni, è proprio Christopher Plummer a suonare il pianoforte in Remember, un film del 2015 diretto da Atom Egoyan. L'attore canadese, celebre interprete del Capitano von Trapp in Tutti insieme appassionatamente, è morto il 5 febbraio di quest'anno e ha lasciato alle sue spalle un'eredità straordinaria.

Da ragazzo, era il pensiero di una carriera musicale che occupava costantemente la mente di Plummer. Christopher iniziò a studiare per diventare un pianista concertista, formandosi in tutte le grandi opere classiche. Alla fine, il suo amore per la recitazione eclissò quello per lo strumento, sebbene l'attore non abbia mai smesso di suonare fino alla sua morte.

Durante una meravigliosa conversazione con Julie Andrews di Tutti insieme appassionatamente, la leggendaria soprano ha ricordato che l'attore era solito suonare per intrattenere il cast durante le pause: "Eri fenomenale sul set, ci tenevi sempre tutti molto allegri. Suonavi il piano ogni sera fino a notte inoltrata. Non ho mai capito come riuscivi a suonare Rachmaninov a orecchio."

Nel film Remember, pellicola in cui la musica gioca un ruolo fondamentale, Plummer suona spesso il pianoforte ma neanche quest'esperienza riuscì a convincere il grande attore a tornare sul palco con il suo strumento. Christopher disse che l'idea di suonare il piano professionalmente gli sembrava, e gli era sempre sembrata, "un lavoro molto solitario e, soprattutto, molto impegnativo".