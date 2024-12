Christopher Nolan firmerà la sua versione dell'Odissea, Universal svela i primi dettagli del suo film

Universal ha svelato online i primi dettagli del film The Odyssey, il prossimo progetto diretto da Christopher Nolan, in arrivo nel 2026.

Universal ha svelato i primi dettagli del prossimo film diretto da Christopher Nolan che sarà un adattamento dell'Odissea di Omero.

Lo studio ha condiviso qualche anticipazione riguardante l'ambizioso progetto che arriverà nelle sale americane il 17 luglio 2026.

Le anticipazioni sul film di Nolan

Lo studio ha dichiarato che The Odyssey sarà un action movie epico girato in varie parti del mondo sfruttando la nuova tecnologia IMAX. Il film, secondo Universal, porterà la saga di Omero sugli schermi IMAX per la prima volta.

Al centro della trama del classico della letteratura c'è Ulisse, re di Itaca, che affronta un pericoloso viaggio per tornare a casa dopo la Guerra di Troia, ritrovandosi alle prese con ostacoli e sfide, anche contro le divinità. Tra i personaggi coinvolti nella storia ci sono Polifemo, le sirene, la strega Circe, e la moglie del protagonista, Penelope.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel cast del nuovo film di Christopher Nolan ci sono Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, e Charlize Theron.

Le riprese si svolgeranno nei primi mesi del 2025, in varie location.

Christopher Nolan: 6 scene iconiche di 6 capolavori del regista di Oppenheimer

I precedenti adattamenti dell'opera

L'opera di Omero ha ispirato più volte il mondo del cinema e televisivo, dando vita ad alcuni adattamenti realizzati nel corso degli anni. Il poema epico era ad esempio diventato un film italiano nel 1954 con la regia di Mario Camerini e con protagonista Kirk Douglas. Nel 1997 era inoltre stata realizzata una miniserie diretta da Andrei Konchalovsky.

I personaggi di Ulisse e Penelope, al centro di una storia d'amore all'insegna della fedeltà, sono recentemente stati interpretati da Ralph Fiennes e Juliette Binoche nel film The Return di Uberto Pasolini.