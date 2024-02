Christopher Nolan ricorda il suo primo incontro con Cillian Murphy: 'C'era qualcosa di speciale'

Il regista Christopher Nolan ha ricordato il momento in cui ha incontrato per la prima volta Cillian Murphy durante le audizioni per Batman Begins.

Christopher Nolan ha svelato la sua reazione durante il primo incontro con Cillian Murphy, avvenuta durante le fasi del casting per il film Batman Begins.

Il regista, intervistato dal magazine GQ, ha infatti spiegato che ha notato per la prima volta l'attore grazie a una foto promozionale di 28 Giorni Dopo.

Un momento memorabile

Oppenheimer: Christopher Nolan sul set del film

Ricordando l'inizio della loro amicizia e collaborazione, Christopher Nolan ha raccontato che era rimasto colpito dai "suoi occhi e dal suo aspetto". Il regista ha quindi avuto modo di parlare con Cillian Murphy: "Quando l'ho incontrato non mi è sembrato per forza giusto per Batman. Ma c'erano semplicemente delle vibrazioni. Ci sono persone che incontri nella tua vita con cui vuoi semplicemente stare in contatto, lavorare con loro, provare a trovare dei modi per creare insieme".

Un ruolo da villain

La futura star di Oppenheimer aveva fatto l'audizione per la parte di Bruce Wayne: "Ha provato per il ruolo e ho visto la troupe fermarsi e prestare attenzione, in un modo che non avevo mai visto prima e non ho più notato. Ed era questa elettricità che proveniva da questo ragazzo, era un'energia incredibile".

Nolan ha spiegato: "Ho chiamato alcuni produttori ed erano abbastanza colpiti da permettermi di sceglierlo per la parte dello Spaventapasseri. Questi villain di Batman, all'epoca, erano stati interpretati solo da grandi star, come Jack Nicholson e Arnold Schwarzenegger. Testimonia il suo grande talento".

La collaborazione tra l'attore e il regista è quindi proseguita in occasione dei film dedicati a Batman, Inception, Dunkirk e Oppenheimer.