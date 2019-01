Christopher Nolan: il suo prossimo film uscirà nell'estate 2020!

Christopher Nolan tornerà alla regia e la Warner Bros ha annunciato la data prevista per il debutto del suo prossimo film nelle sale americane è fissata per il 17 luglio 2020.

Lo studio non ha voluto rivelare alcun dettaglio relativo al lungometraggio, come accade sempre con le opere dirette dal regista.

Nolan, nel mese di luglio, ha già lanciato progetti come Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno nello stesso periodo e i film dedicati a Batman hanno ottenuto oltre 1 miliardo di dollari ai box office. Inception e Dunkirk, entrambi distribuiti nello stesso mese nei cinema hanno invece raggiunto quota 828 milioni e 527 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il recente lungometraggio ambientato durante la seconda Guerra Mondiale ha raccontato la storia di centinaia di migliaia di soldati britannici e alleati, durante la Seconda guerra mondiale, circondati dalle forze nemiche, intrappolati sulla spiaggia con le spalle rivolte verso il mare.

Non resta quindi che attendere per scoprire i primi dettagli dell'atteso progetto e le indiscrezioni sui possibili protagonisti che saranno impegnati sul set della prossima impresa di Nolan che verrà realizzata, ancora una volta, sfruttando la tecnologia IMAX.