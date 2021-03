Christopher Nolan tra i primi in fila per acquistare un biglietto del cinema per la riapertura

Christopher Nolan è stato tra i primi spettatori a tornare in sala dopo la riapertura dell'AMC Theater di Burbank, in California: il regista conferma tutta la sua cinefilia

Christopher Nolan è stato tra i primi spettatori a tornare al cinema dopo la riapertura dell'AMC Theater di Burbank, in California. Il regista, quindi, ha colto l'occasione per dimostrare tutta la sua cinefilia e passione per la sala cinematografica.

Come riportato da NBC News, Christopher Nolan è stato uno dei primi spettatori a tornare in sala in seguito alla riapertura dell'AMC Theater di Burbank, in California. Purtroppo, però, non si sa quale sia stato il film scelto dal regista di Tenet e Inception. Non è la prima volta che Christopher Nolan e sua moglie Emma Thomas sostengono le sale cinematografiche. In passato, ad esempio, il regista era stato fotografato al Regal Irvine Spectrum per vedere La galleria dei cuori infranti e La vita straordinaria di David Copperfield.

Non appena la California ha comunicato la possibilità di allargare le maglie, AMC ha deciso di riaprire le sue due principali sale di Los Angeles, Burbank 16 e Century City 15. Come scritto da Chris Lindahl di Indiewire: "Si tratta di un punto di partenza decisamente significativo. La California sta riaprendo le proprie sale cinematografiche dopo la riapertura dei cinema dell'area di New York. Il ritorno alla parziale normalità dei due bacini maggiori del Paese lasciano ben sperare. La riapertura delle sale in California darà maggiore fiducia anche ai distributori. Nell'ultimo anno, sono stati pochissimi i film a uscire in sala. Ad esempio, si ricorda Tenet. Tutti gli altri titoli, invece, sono stati posticipati o distribuiti in day-and-date".

Christopher Nolan è noto per aver diretto la trilogia de Il cavaliere oscuro, Memento, Inception, Interstellar, Dunkirk e, recentemente, Tenet, nominato per la Migliore scenografia e i Migliori effetti speciali all'ultima edizione dei Premi Oscar.