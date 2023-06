Christopher Nolan sull'IA: 'Il problema esiste da anni, ma se ne parla solo ora che minaccia la stampa'

Christopher Nolan si è espresso a proposito dell'intelligenza artificiale durante una nuova intervista alla rivista Wired: il regista candidato all'Oscar ha affermato che i pericoli dell'IA sono evidenti da molto tempo, ma che ora i media sono più concentrati su questa controversa tecnologia perché minaccia il loro stesso lavoro.

"La crescita dell'IA in termini di sistemi militari e dei problemi che creerà è stata molto evidente per tanti anni", ha affermato Nolan. "Pochi giornalisti si sono preoccupati di scriverne. Ora che c'è un chatbot che può scrivere un articolo per un giornale locale, improvvisamente è una crisi".

Christopher Nolan e Christian Bale sul set di 'The Prestige'

Nolan ha affermato che il problema principale dell'IA è "molto semplice" e riguarda l'uso della tecnologia da parte delle aziende per eludere la responsabilità delle loro azioni: "Se sosteniamo che l'IA sia onnipotente, stiamo praticamente dicendo che può alleviare le persone dalla responsabilità delle loro azioni, militarmente, socioeconomicamente, qualunque cosa".

"Il più grande pericolo dell'IA è che le stiamo attribuendo delle caratteristiche divine che consentono l'abdicazione dalle nostre responsabilità. Non so quali siano le basi mitologiche di tutto ciò, ma lungo la storia c'è questa tendenza dell'essere umano a creare falsi idoli, a modellare qualcosa a nostra immagine e somiglianza per poi dire che abbiamo poteri divini perché lo abbiamo fatto", ha concluso Christopher Nolan.