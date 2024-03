Christoper Walken rivela: 'Avevo fatto un'audizione per il ruolo di Han Solo in Star Wars'

Christopher Walken è tornato a recitare, dopo quattro anni di assenza dal grande schermo, in occasione di Dune: Parte 2 e in una nuova intervista ha confermato che in passato aveva fatto un'audizione per il ruolo di Han Solo in Star Wars.

L'attore, rispondendo alle domande di Vanity Fair, ha infatti ricordato che da giovane aveva quasi ottenuto l'opportunità di far parte dell'epica saga stellare.

I ricordi dell'attore

Parlando del film Guerre stellari diretto da George Lucas, Christopher Walken ha dichiarato: "Penso fosse per Han Solo. Sì, ho fatto l'audizione per quel ruolo. E, se non mi sbaglio, la mia partner nell'audizione è stata - penso sia vero - Jodie Foster".

La star del cinema ha aggiunto: "Penso avessimo fatto uno screen test. Non sono sicuro che avessimo fatto una scena. Forse semplicemente ci eravamo seduti di fronte, all'epoca, a quelle vecchie videocamere".

Christopher Walken in una scena de La zona morta

Star Wars, chi è Han Solo? Vita, morte e miracoli di uno dei personaggi più amati della saga

Walken ha infine ribadito: "Ho fatto l'audizione per Star Wars, ma come hanno fatto altri 500 altri attori. C'erano molte persone che hanno provato a ottenere una parte". L'attore ha quindi compiuto una riflessione: "Ho fatto un'audizione per Love Story, per Star Wars. Ma, probabilmente, è stato meglio che io non abbia ottenuto nessuno dei due ruoli".

Jodie Foster, anche recentemente, aveva ricordato che era stata contattata da Lucas perché le voleva affidare il ruolo della principessa Leia, che nelle prime versioni della storia era più giovane. L'attrice aveva però dovuto rinunciare alla parte perché aveva già un impegno con la Disney.