Star Wars, Jodie Foster conferma: 'Mi avevano offerto il ruolo della principessa Leia, ma ho dovuto rifiutare'

Jodie Foster ha recitato in molti film memorabili e, mentre era ospite del talk show di Jimmy Fallon, ha confermato che era stata scelta per la parte della principessa Leia nel primo film di Star Wars.

L'attrice ha però dovuto rifiutare a causa di un impegno che aveva preso in precedenza e a cui non poteva rinunciare.

La conferma dell'attrice

Il conduttore ha spiegato di aver letto online che le era stato offerto il ruolo della principessa Leia e Jodie Foster ha confermato: "Sì, me lo avevano offerto". L'attrice ha spiegato: "Avevano pensato a una versione più giovane della principessa Leia, ma avevo un problema a causa di un impegno precedente. Dovevo girare un film della Disney e non volevo rinunciarci perché ero già sotto contratto".

Jodie ha inoltre sottolineato: "Hanno compiuto un ottimo lavoro. Non so quanto sarei stata brava. Avrei potuto avere un'acconciatura diversa. Forse avrei avuto i capelli raccolti in stile ananas in testa".

La presenza di Leia

L'iconica parte è stata assegnata poi a Carrie Fisher che, all'epoca, aveva 19 anni. Jodie, quando era stato girato Guerre stellari, aveva invece solo 13-14 anni, dettaglio che avrebbe forse modificato totalmente la storia del personaggio.

Leia è apparsa nella trilogia originale e in quella sequel, grazie alle scene girate per Gli ultimi jedi e Il risveglio della Forza che sono state poi utilizzate dopo la sua morte per L'ascesa di Skywalker, dando così alla storia di Leia una conclusione convincente.