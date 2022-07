Christina Hendricks nell'adattamento di Bucanieri per Apple TV+

Christina Hendricks si è unita al cast di Bucanieri, serie Apple TV+ che adatterà il romanzo incompiuto di Edith Wharton The Buccaneers. Secondo Deadline, la star di Mad Men interpreterà il ruolo di Mrs. St. George. Tra gli interpreeti troviamo, inoltre, Kristine Froseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag, Imogen Waterhouse e Mia Threapleton. Nella serie, Mrs. St. George è la madre delle bucaniere Nan e Jinny (Froseth e Waterhouse), ciò che ha a cuore più di ogni cosa la mondo è la felicità delle figlie.

Mad Men: Christina Hendricks nell'episodio A Day's Work

La serie in otto episodi, ancora priva di titolo, sarà scritta da Katherine Jakeways e diretta da Susanna White. The Forge Entertainment produrrà lo show che è in fase di lavorazione in Scozia.

Da ragazza, Mrs. St. George era bella e povera. Quando suo marito ha fatto fortuna a Wall Street, si è trovata ricca al di là dei suoi sogni più sfrenati, ma in serio pericolo di essere vista come l'arrampicatrice sociale di turno. Adesso, vuole che le sue figlie siano felici, ma presto le giovani scopriranno che il matrimonio potrebbe non essere la chiave di quella felicità per nessuna di loro.

Bucanieri è basata su un romanzo incompiuto scritto da Edith Wharton. Nonostante fosse incompiuto al momento della morte di Wharton nel 1937, The Buccaneers fu pubblicato nel 1938 e fu infine terminato da Marion Mainwaring nel 1993 attraverso l'uso della descrizione dettagliata del romanzo di Wharton come guida sulla trama. Il libro ruota attorno a cinque ragazze americane ricche e ambiziose e ai loro tutori mentre cercano marito.