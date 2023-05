Christina Hendricks sarà la protagonista del thriller Reckoner

Christina Hendricks sarà la protagonista di un nuovo thriller psicologico intitolato Reckoner, scritto e diretto da Nissar Modi (Z for Zachariah), che debutterà alla regia.

Il progetto si basa su un racconto scritto da Rachel Ingalls e sarà prodotto da XYZ Films e Two & Two Pictures.

I primi dettagli del film Reckoner

Al centro della trama di Reckoner ci sarà una donna (Hendricks) la cui vita, costruita con attenzione, scivola nel caos a causa di un giovane uomo che ha una connessione con un segreto mantenuto con attenzione legato al suo passato.

Christina Hendricks è conosciuta per il suo lavoro in serie come Mad Men e Good Girls. L'attrice, prossimamente, sarà nel cast della serie The Buccaneers, prodotta per Apple TV+. Sul grande schermo è apparsa in film come Drive e The Neon Demon.

Modi ha dichiarato: "Sono felice di lavorare con l'immensamente talentuosa Christina Hendricks in questa inquietante storia di sensi di colpa, ossessione e vendetta. Si tratta di un film che ho immaginato per molti anni fin da quando ho letto la notevole storia breve di Rachel Ingalls e sono entusiasta di portarla finalmente in vita grazie al sostegno di XYZ Films e Two and Two".